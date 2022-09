‘Wayward Strand’: een game over helpen in een woonzorgcentrum, dat is eens wat anders

GamereviewWie alleen maar schedels wil splijten in videogames, blijft beter ver weg van het aandoenlijke ‘Wayward Strand’. Voor gamers die wat breder kijken is deze titel, waarin je een handje moet toesteken in een vliegend woonzorgcentrum, een nieuw bewijs dat het volle creatieve potentieel van dit medium nog lang niet is bereikt.

Niemand weet goed hoe dat luchtschip ineens boven het Australische dorp is terechtgekomen. Volgens sommigen was het ooit, voor de oorlog, een Duits luxepassagiersschip, een soort Orient Express in de lucht. In ieder geval: ineens kwam het aangedreven. En de dorpelingen meerden het aan, bouwden er een kabellift naartoe, en bouwden het om tot een vliegend woonzorgcentrum.

Daar beland jij, het spelerpersonage, tijdens een lang weekend in januari 1978: Casey Beaumaris, dochter van de hoofdverpleegkundige, die een handje moet toesteken in drukke tijden. Maar je eigen agenda ligt elders: je bent een onverschrokken tienerjournalist, die in de geheimen van dat vliegende gevaarte wel een artikel voor de schoolkrant ziet.

Wayward Strand Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Uit voor PlayStation, Xbox, Switch en pc



Volledig scherm 'Wayward Strand' speelt als een interactieve 'graphic novel'. © Ghost Pattern

Krasse oudjes

In ‘Wayward Strand’, de debuutgame van de Australische studio Ghost Pattern, bestuur je Casey doorheen een tweedimensionale adventuregame: je loopt van kamer naar kamer, converseert met de locals, en ontrafelt de kleine mysteriën van het luchtschip en zijn bewoners door ze bij te houden in je notitieboekje. Je tijd is beperkt (op een uur of vijf ben je per definitie klaar), dus je zult je prioriteiten moeten verdelen: de game loopt over drie dagen uit Caseys jonge leven, en die eindigen allemaal onaf, onbeslist, met losse eindjes.

Woonzorgcentra zijn plaatsen waarvan iemands emotionele kompas in alle richtingen tegelijkertijd gaat wijzen: ze zijn erop gericht zijn om bewoners een beschermende structuur te bieden, en helpen hen om nog die laatste scheutjes geluk en plezier uit het leven te persen. Maar in tegenstelling tot andere zorginstellingen wordt diegene die er zijn intrek in neemt niet meer beter. Ook de personages leven daarnaar: de ene van de zes bewoners neemt dat ouder worden al wat beter op dan de andere, en ook hun omgang met buitenstaanders als Casey verschilt van bewoner tot bewoner.

Volledig scherm Je kiest zelf met wie je een praatje slaat. © Ghost Pattern

Keuzes, keuzes!

De vertelling van ‘Wayward Strand’ neemt op geen enkel moment een standpunt in voor of tegen een bepaald personage, maar laat aan jou de keuze aan welke van hen je prioriteit geeft om hen beter te leren kennen. Je kunt niet alleen met personages praten, maar ze ook volgen om hun dagelijkse routine te achterhalen, en ze afluisteren om mee te zijn met hun geheimen.

Het knappe aan ‘Wayward Strand’ is het multilineaire verhaal van de game: je belandt in een kleine maar levende wereld, waarin alle personages hun levens door elkaar heen leiden, en de ene al wat beter omkan met zijn medebewoners dan de andere. Gek genoeg, zeggen de ontwikkelaars, halen ze dat idee uit een strip. ‘Wayward Strand’ vond ook inspiratie bij de klassieke adventuregame ‘The Last Express’ (1997), maar de ingeving om een kluwen van gelinkte verhalen door elkaar te vertellen halen ze van de graphic novel ‘Building Stories’ door Chris Ware, een kunstenaar die onder meer ook voor het toonaangevende Amerikaanse tijdschrift The New Yorker werkt. De tekenstijl van deze game, met in klare lijnen getekende personages en voorwerpen voor een art déco-achtergrond, komt eveneens uit het oeuvre van Ware, en zit vol spetterende, levendige details.

Volledig scherm Luistervinken behoort ook tot je repertoire. © Ghost Pattern

Wat alleen wringt is hoe weinig er uiteindelijk met je keuzes wordt gedaan. Het enige plezier dat je als speler put uit ‘Wayward Strand’ zit in het exploreren van ontelbare keuzes die al door de auteurs van de game werden gemaakt. Dat is een legitieme artistieke keuze van de makers, maar het haalt wat kracht uit de game. Misschien heb ik een ouderwetse visie op wat een videogame moet zijn, maar als een game me een reeks keuzes aanreikt, dan wil ik ook verrast worden door de consequenties van die keuzes. Tegen het einde van ‘Wayward Strand’ kun je een paar keuzes maken waar je achteraf gezien spijt van kunt hebben, maar de richtingen die je kunt inslaan doorheen de game voelen niet dwingend genoeg.

Volledig scherm Je treft alle personages terwijl ze gewoon hun leventjes leiden. © Ghost Pattern