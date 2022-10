Wat je kan doen op de grootste beurs voor gamers van ons land: GameForce

gamesDit weekend landt GameForce in Brussels Expo, het grootste videogame-evenement van het land: de vorige editie in 2019, voor de collectieve Covid-pauze, trok 16.000 bezoekers. Wat kan je er precies allemaal gaan doen tijdens deze nieuwe tweedaagse? We wijzen zowel gamers als hun niet-gamende medebezoekers de weg.

Voor gamers: het paradijs

Een enthousiaste gamer heeft natuurlijk geen gids nodig om te weten waar hij moet zijn op een evenement als GameForce. Maar sta ons toe om toch nog wat suggesties te doen. Vanzelfsprekend zullen er heel wat speelbare games zijn (zie elders in deze kolommen) en lopen er weer cosplayers rond, gehesen in een zelfgemaakte kopie van de kleren die hun favoriete gamepersonage draagt.

Volledig scherm Dit weekend lopen op Gameforce cosplayers rond, gehesen in een zelfgemaakte kopie van de kleren die hun favoriete gamepersonage draagt. © GameForce 2018

Er worden ook cosplaywedstrijden georganiseerd, waardoor de bezoekers met de beste outfit zondag met prijzen naar huis kunnen gaan. Maar ook wanneer je niet-verkleed verschijnt kun je wat meer opgaan in deze olijke bende door je aan te melden op de schminkstands, en je te laten maquilleren of jezelf een (tijdelijke) tattoo te laten zetten van je favoriete videogame of gamefranchise.

eSports

Een game-evenement zonder eSports is natuurlijk ook maar triest, maar ook daaraan werd gedacht. Meta, het Turnhoutse bedrijf achter GameForce (niet te verwarren natuurlijk met het gelijknamige Californische bedrijf dat eigenaar is van Facebook), is ook een landelijke grootheid in de digitale sport, en haalde vanuit die optiek onder meer de Belgische finale van de Red Bull Solo Q, een wereldwijd toernooi voor niet-professionele spelers in de razend populaire game League of Legends, naar zijn evenement.

Volledig scherm Ook aan eSports geen gebrek op GameForce © GameForce 2018

Die laatste strijd tussen zestien spelers (die voor deze wedstrijd niét in teamverband spelen, maar één tegen één op slechts één van de ‘lanen’ in het spel) wordt zondag uitgevochten, waarna de winnaar naar huis gaat met een ticket naar New York op zak om daar de wereldfinale te gaan spelen.

Nieuwe games testen

Maar dat is natuurlijk allemaal slechts randanimatie. De meeste gamers trekken naar GameForce om er nieuwe titels op te snuiven, die ze later dit jaar of volgend voorjaar op hun eigen console zullen kunnen spelen, en die zullen er ook veelvuldig opgesteld staan. PlayStation, Xbox en Nintendo hebben alle drie een paviljoen waar je games van hun eigen makelij of een paar door hen geselecteerde derden kunt komen proberen, en ook sommige van hen hebben iets bedacht om het extra interessant te maken.

Xbox organiseert bijvoorbeeld een zoektocht en triviawedstrijd over zijn titels, en op de Animal Crossing-stand van Nintendo, naar het ontzettend populaire Nintendo Switch-spelletje, kun je goudzakjes gaan ophangen. Natuurlijk zijn er ook gamebedrijven buiten dat triumviraat die dingen te tonen hebben, vaak op ludieke manier: de nieuwste Farming Simulator, een game waarin je een boerenerf moet onderhouden met behulp van het juiste rollend materieel, kun je uittesten terwijl je op een tractor of een hooibaal zit.

Volledig scherm Fortnite-spelers tijdens GameForce 2018. © BELGA

Indies checken

Nog een laatste tip van het huis: als de rijen wat te lang zijn voor de populairdere titels, ga dan even wat meer de schaduwen in, en check eens wat de studio’s achter indie-games te bieden hebben. ‘Indie’ staat voor ‘independent’ of ‘onafhankelijk’, en slaat op games die door kleinere studio’s werden gemaakt, voor minder geld dan de miljoenenproducties en dus heel wat eenvoudiger qua uitzicht. Maar die kunnen vaak heel origineel en verrassend zijn. Je zult het je bijvoorbeeld niet beklagen wanneer je je eens aan Dorfromantik, Serial Cleaners of Slime Rancher 2 hebt gewaagd. Tussen dat aanbod staan niet weinig titels van Belgische makelij, overigens: zeker Trifox en Please Touch the Artwork zijn daarbij aanraders.

Voor niet-gamers: doe-activiteiten

Wanneer je van een bezoek aan GameForce een gezinsuitstap maakt, bestaat natuurlijk de kans dat er bezoekers zullen meereizen die weinig of niets met videogames hebben. Ook voor die aanwezigen is er vanalles te doen op GameForce. Zoals een bureaustoelenrace, bijvoorbeeld. Of een rageroom: breng oude computerhardware mee, en sla die met de juiste bescherming helemaal aan gruzelementen. Je krijgt er zelfs korting voor op nieuwe accessoires.

Voor niet-gamers gaat het meestal natuurlijk om doe-activiteiten. Zoals échte rijdende robots besturen op een écht parcours, en die – onder meer met projectielen – oorlog tegen elkaar te doen voelen. Het is, toegegeven, lichtjes game-y, maar buiten GameForce is deze activiteit (gerund door een bedrijf uit de gemeente Puurs) ook een topper voor teambuildingevents.

Volledig scherm Er zijn ook stands voor liefhebbers van VR-games. © GameForce

En nee, we gaan je als niet-gamer niet proberen te overhalen om toch maar eens een videospelletje aan te grijpen: dat beslis je zelf maar wanneer je uiteindelijk door de Brussels Expo-hal loopt en toevallig iets ziet vrijstaan. Maar misschien is dit wel het moment om eens een virtual reality-bril op je kruin te zetten, en te zien hoe ver die technologie al is gevorderd. Er staan tal van vr-games opgesteld, maar een aanrader zijn de wedstrijden in het Belgische Ballistic, waarin je op een oppervlakte van 200 vierkante meter deze gloednieuwe virtuele sport kunt beoefenen.

Volledig scherm De VR-sport 'Ballistic!' © Wannes Nimmegeers

Veel niet-gamers zijn overigens gewoon ex-gamers: ze hebben op een bepaald moment het gamen gewoon achtergelaten met hun wilde haren. Wedden dat er heel wat bezoekers zullen zijn die ongeïnteresseerd door het moderne aanbod zullen lopen, maar wél meteen in het retro-paviljoen naar speelhallenkastjes van Street Fighter II, Teenage Mutant Ninja Turtles, Puzzle Bobble of Pac-Man zullen rennen?

Volledig scherm Een van de voorbije edities van GameForce. © GameForce

Zes games die je absoluut gecheckt moet hebben op GameForce

We kenden het aanbod aan videogames die op GameForce opgesteld zullen staan op voorhand, en lichtten daar deze zes aanraders uit. Daar hebben we allemaal zelf al een demo van gespeeld tijdens vakevenementen, dus we baseren ons puur op eigen ervaring.

Goat Simulator 3

De kans dat Goat Simulator 3 de videogamegeschiedenis zal ingaan als een klassieker is zo goed als nihil, maar voor een kwartiertje zul je wel pret beleven in deze baldadige speeltuin. Je bestuurt, zoals de titel het al aangeeft, een geit, maar dan wel een heel asociale. Een die je bovendien kunt uitrusten met wapentuig van allerlei slag (zoals, in de demo die wij speelden op de Duitse beurs Gamescom, vuurpijlen), om stennis te schoppen op drukke locaties als een boerderij of een lokale dierentuin. De humor is behoorlijk flauw, maar het is de slapstick-kwaliteit van de hele spelwereld die het toch een plezier maakt om er eventjes in te duiken.

Volledig scherm Beeld uit 'Goat Simulator 3'. © RV

A Plague Tale: Requiem

In deze opvolger voor een gametopper uit 2019 speel je opnieuw Amicia, die met haar jongere broer Hugo door het Zuiden van Frankrijk ten tijde van de Franse inquisitie (in de tweede helft van de veertiende eeuw) trekt, op zoek naar een geneesmiddel tegen de vreemde bloedziekte die Hugo heeft getroffen en hem speciale krachten heeft gegeven. A Plague Tale: Requiem is een actiegame waarin het verschalken van vijandelijke soldaten belangrijker is dan hen frontaal aan te vallen. Maar gelukkig speelt de game zich af in een wereld met een bovennatuurlijk kantje, waar plotseling grote horden hongerige ratten zich uit de bodem kunnen woelen en je die ook in je voordeel kunt gebruiken.

Volledig scherm Beeld uit 'A Plague Tale: Requiem'. © RV

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me

Ook in deze vierde aflevering van de inmiddels bekende serie horrorgames is keuzes maken de belangrijkste vorm van gameplay. Maar die zullen hartverscheurender zijn, en de gevolgen van een verkeerde keuze (of soms zelfs van een dilemma) zwaarder dan ooit voor andere personages. Het wordt de meest gory game uit de reeks, vertelden de makers ons alvast, want deze keer lieten ze zich qua genre inspireren door de bekende Saw-films. Die, en de negentiende-eeuwse Amerikaanse seriemoordenaar H.H. Holmes, wiens horrorhotel in het verhaal van The Devil in Me wordt gekopieerd door een nieuwe snoodaard.

Volledig scherm Beeld uit 'The Devil in Me'. © RV

Evil West

Bikkelharde actie zal je deel zijn wanneer je je aan de demo van Evil West waagt, een bovennatuurlijke westerngame waarin je met (danig gepimpte) westernwapens bovennatuurlijke griezels te lijf moet gaan. Maar waarachtige horror is het niet: Evil West is eerder een game die je in hetzelfde straatje als Doom of Gears of War kunt gaan zoeken. Het bloed en de ingewanden van je demonische vijanden kliedert alle kanten uit, maar het blijft allemaal bijzonder prettig en badass. Het draait overigens niet alleen maar om schieten in deze uitgesproken pulpachtige game: je kunt je tegenstanders ook vermorzelen met een slagwapen.

Volledig scherm Beeld uit 'Evil West'. © RV

Park Beyond

Er bestaan tal van tycoon sims, waarin je niet alleen iets moet bouwen maar het vervolgens ook beheren, en niet weinig daarvan spelen zich bovendien in een pretpark af. Maar Park Beyond, een game die pas voor 2023 wordt verwacht, gaat nog een stapje verder met de fantasieconstructies die je kunt neerzetten in je amusementsfaciliteiten. Je bouwt bijvoorbeeld het soort rollercoasters die niet worden gehinderd door de limieten van de natuurwetten.

Volledig scherm Beeld uit 'Park Beyond'. © RV

Alone in the Dark

Nog een game die nog niet eens voor dit jaar is, en opnieuw in het horrorgenre: een remake van de bekende horrorgame Alone in the Dark uit 1992. De nieuwe game zal zich opnieuw in een landhuis in het Louisiana van de jaren 1920 afspelen, en de vuurwapens die je tot je beschikking hebt zullen net als in de originele game over veel te weinig munitie beschikken om alle griezels neer te kogelen. Slim zijn, en wanneer het nodig is gaan lopen, wordt de boodschap.

Volledig scherm Beeld uit 'Alone in the Dark'. © RV

