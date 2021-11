Wat is ‘Elden Ring’, en waarom is het zo’n hype onder gamers?

games Van goochelen met Jezus tot vliegen met een eekhoorn: check deze vijf unieke games

Terwijl het videogame-najaar in volle gang is, met blockbusters als Guardians of the Galaxy, Deathloop en Far Cry 6, kwam er ook een hele resem interessante indiegames op de markt. Hier zijn vijf van die kleinere parels die je misschien hebt gemist tussen dat overaanbod, maar absoluut het spelen waard zijn.

31 oktober