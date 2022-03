“Wat in godsnaam ís deze nonsens nu eigenlijk?”: ‘Stranger of Paradise Final Fantasy Origin’ is een speciaal geval met fantastische gameplay

gamereviewHet kan al vrij vroeg zijn of het kan even duren, maar tijdens het spelen van ‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’ komt er ongetwijfeld een moment waarop je denkt “Wat in godsnaam ís deze nonsens nu eigenlijk?” En de volgende vraag die je jezelf zal stellen, is of je dat nu eigenlijk positief of negatief moet interpreteren. De kans is echter behoorlijk groot dat je het lang nadat de credits over het scherm gerold zijn, nog steeds niet met zekerheid kan zeggen.

Wie de titel leest, en dan voornamelijk het ‘Origin’-gedeelte, zou kunnen vermoeden dat ‘Stranger of Paradise’ een soort prequel vormt op de hele reeks van ‘Final Fantasy’-games. Maar… Is het dat eigenlijk wel? Want buiten namen van personages en bepaalde termen die in elk spel terugkomen, staan de verschillende spellen (behalve de rechtstreekse vervolgen à la ‘Final Fantasy X-2’) volledig los van elkaar. Het zou dus een stevig huzarenstukje zijn om met één spel plots 35 jaar RPG-geschiedenis coherent samen te brengen. Geen echte prequel dus. En ook geen remake van ‘Final Fantasy Origins’, de bundeling van deel één en twee die begin jaren 2000 werd uitgebracht voor de originele PlayStation. Eerder een spin-off dus. Of herinterpretatie, zo je wil.

To plot or not to plot

Het verhaal dan maar. Dat is er waarschijnlijk wel. Er zijn personages, er zijn dialogen, er zijn cutscenes, dus vermoedelijk is er ook een plot. Geen idee wat die is naast “hoofdpersonage loopt de hele tijd kwaad te roepen tegen alles en iedereen”, maar er gebeurt wel van alles, dus hier en daar zal ook wel ergens een touw aan vast te knopen zijn. Het belangrijkste om te onthouden: je speelt als Jack, en Jack heeft als doel Chaos te vernietigen. En mocht dat toch te veel info zijn, geen nood: om de twee zinnen roept hij dat zelf wel even.

Vervelende bugs

Op technisch vlak is ‘Stranger of Paradise’ evenmin een hoogvlieger. De graphics zouden, zelfs bij de versies voor de nieuwste generaties consoles, niet misstaan op de goeie ouwe PS3 of Xbox 360. Meer zelfs: ‘Final Fantasy XIII’, een spel van ondertussen ook al meer dan tien jaar geleden, ziet er oprecht beter uit dan dit. Met het geluid is er ook het een en ander misgelopen, tenzij het een artistieke keuze was om in bepaalde cutscenes de muziek zodanig luid te mixen dat je maar beter de ondertiteling aanzet als je wil begrijpen wat er gezegd wordt. En dan duiken er ook nog eens regelmatig vervelende bugs op die er in sommige gevallen zelfs toe kunnen leiden dat er niets anders opzit dan een level te herstarten.

Gameplay is top

En toch is dit leuk, want want waar het verhaal en de technische afwerking lachwekkend ondermaats zijn, is de gameplay simpelweg fantastisch. De ‘echte’ ‘Final Fantasy’-games zijn al een tijdje aan het evolueren van strikte turn-based rollenspellen naar meer actiegerichte RPG’s, maar ‘Stranger of Paradise’ gaat nog een stap verder. Er zijn nog wel de herkenbare menu’s waarin je verschillende vaardigheden kan upgraden met ervaringspunten die je verdient tijdens gevechten, maar die gevechten op zich zijn volledig in realtime en putten hun inspiratie duidelijk uit ‘Dark Souls’.

Maar dan wel ‘Dark Souls’ op speed, want hoewel de actie even bruut is, ligt het tempo continu verschroeiend hoog. Niet onlogisch als je bedenkt dat de ontwikkelaar, Team Ninja, ook verantwoordelijk is voor de gewaardeerde ‘Nioh’-reeks. Harde en snelle actie dus, die je in tegenstelling tot de meeste zogenaamde ‘Souls-likes’ wel kunt spelen in verschillende moeilijkheidsgraden, zodat het een pak toegankelijker wordt voor wie minder bekendheid of affiniteit heeft met het genre.

Conclusie

De beste manier om ‘Stranger of Paradise’ te ervaren, is door gewoon te negeren dat wat je aan het spelen bent ook maar iets te maken heeft met ‘Final Fantasy’. Of nog beter: start de game op met het idee dat je een parodie op de reeks gaat spelen. Een 30 uur durende stroom hilarische nonsens die door figuranten uit een vergeten emo-muziekvideo door elkaar geschreeuwd wordt, met actie om duimen en vingers bij af te likken.

