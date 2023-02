Wat een waanzinnig retro-experiment is ‘The Last Case of Benedict Fox’

GamepreviewAanstaande Xbox-game ‘The Last Case of Benedict Fox’ is, na het geslaagde ‘Pentiment’ vorig jaar, een nieuwe experimentele titel die binnenkort onder de vlag van Microsofts videogamemerk uitkomt. Onze eerste indrukken van deze intrigerende 2D-actiegame.

Wanneer je ‘The Last Case of Benedict Fox’ als een *neemt diepe ademteug* ‘2D-actie-adventure-Metroidvania-Lovecraftiaanse-horrorgame’ zou betitelen, zou je nog lang niet alle invloeden hebben beschreven die erin zitten. Toen ondergetekende begin november voor ‘t eerst een sequentie uit de game speelde, in een Xbox-demobooth op de Paris Games Week, viel hem onmiddellijk het aparte sfeertje op, dat een som van vele delen is.

Volledig scherm Beeld uit 'The Last Case of Benedict Fox'. © Xbox

Op het eerste gezicht schemerden er al meteen flarden van een aantal videogameklassiekers in door: de vuurrode kruin van de protagonist zal oudere gamers bijvoorbeeld meteen aan klassieker ‘Another World’ doen denken, en de animaties lijken wel een hommage aan de allereerste ‘Prince of Persia’ (1989). De visuele stijl kon ook wel uit een Tim Burton-film komen, merk je meteen op. Maar er zijn nog veel, veel meer referenties te vinden. “We lieten ons onder meer inspireren door de jaren 20 en jazzmuziek”, zegt Bartek Lesiakowski, creative director achter de game bij het Poolse Plot Twist Games. “Verder zul je meteen knipogen naar H.P. Lovecraft zien: dat is wellicht de meest voor de hand liggende inspiratie.”

Lillende tentakels

De horrorverhalen van de Amerikaanse schrijver H.P. Lovecraft (1890-1937) zijn een potpourri van gothische, demonische en buitenaardse elementen, met bijvoorbeeld veel wezens met lillende tentakels, en frequente duiken in de wereld van nachtmerries. De hele verhaallijn van ‘The Last Case of Benedict Fox’ baadt daarin: je protagonist is een zelfverklaarde detective die er, dankzij een band die hij schept met een demon, in slaagt om in de uitdovende herinneringen van de pas overledenen te duiken. Daarmee moet je de mysteries van een reusachtig landhuis vol duistere geheimen zien te ontsluieren, maar vooral: de gruwelijke moord op een jong koppel oplossen, en ervoor zorgen dat hun verdwenen kind weer veilig wordt teruggevonden.

Dat onderzoek roept natuurlijk om adventure-achtige gameplay, maar ‘The Last Case of Benedict Fox’ zit ook tjokvol actie, zo merkte ik tijdens mijn gameplaysessie. In het landhuis primeren de adventure-invloeden, maar vanaf het moment waarop je in die verstorvenen hun herinnering duikt is het vooral vecht- en platformwerk wat de plak zwaait. Met ongemeen vloeiende animaties, maar ook met een behoorlijk pittige moeilijkheidsgraad: vooral de timing van je aanvallen speelt een niet onbelangrijke rol.

Scary én mooi

Tijdens je strooptochten in dat Limbo van lui die letterlijk de geest hebben gegeven, kom je echter ook momenten tegen waarop je evengoed je verstand moet gebruiken. “De Metroidvania- 2D-actie en de adventure-elementen staan niet los van elkaar”, zegt Lesiakowski. “Ze lopen in elkaar over, en zullen bij momenten zelfs niet meer van elkaar te onderscheiden zijn.”

Tijdens een demo van een andere level, die Lesiakowski vorige week gaf, zagen we ook glimpen van de wel zeer aparte quick-time-events die in ‘The Last Case of Benedict Fox’ zitten: een serie monsterachtige vingers moeten worden geopend door op de juiste knop te drukken, het is meteen al voer voor je volgende nachtmerrie in het echt. Net als de eerste bossfight met een reusachtig tentakelwezen, waarmee studio Plot Twist Games al helemaal de Lovecraft-kaart trekt. “Het verhaal en de visuele stijl zijn duister, maar de wereld is er niet om je alleen maar schrik aan te jagen”, zegt Lesiakowski. “We maakten hem ook mooi en kleurrijk.”

