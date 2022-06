Wat een gedurfde genremix wordt ‘Endless Dungeon’

gamepreviewAanstaande videogame ‘Endless Dungeon’ is minstens vijf games in één. Dat lijkt een recept voor mislukking, al vielen de puzzelstukjes tijdens een allereerste demo van de game reuzegoed in elkaar. “Maar we zijn er nog lang niet”, geven de makers toe.

‘Endless Dungeon’ is een twin stick shooter: je bestuurt je personages vanuit vogelperspectief met de linker duimstick, richt met de rechter, schiet met de trekker. Het werkt met dezelfde gezwindheid als een first- of thirdpersonshooter, alleen lijk je de ziel van je personages te zijn die uit hun lijf is geleviteerd. Behalve een game in dat genre, dat al bestaat sinds stokoude games als ‘Commando’ (1985), is ‘Endless Dungeon’ ook een squad-based shooter: je bestuurt altijd minstens twee personages, of je speelt er ééntje met twee spelers in coöp, zodat een deel van de pret zit in het tijdig switchen tussen de twee, of de ene instructies doen geven aan de andere, zodat ze beide hun krachten op het juiste moment en de juiste plaats kunnen uitspelen.

Nog meer genres

Maar het wil ook een tower defense-game zijn: tijdens je speurtocht door een ruimtestation, dat een reliek van een verdwenen buitenaardse beschaving is, moet je een wandelend kristal beschermen tegen aanvallen van gedrochten die zich ophouden in het station. Daarvoor kun je vallen, geschuttorentjes en helende zones uitzetten doorheen de omgeving, zodat je kristal in principe ook beschermd wordt wanneer je er niet bent. Maar de aanvallers komen ook in vlagen aanrennen, en tussen die momenten door kun je je tijd nemen om de omgeving te doorspeuren en hulpmiddelen te verzamelen. Voor het bouwen van nieuwe turrets heb je bijvoorbeeld onderdelen nodig, om jezelf op te lappen bepaalde planten die zich in de omgeving bevinden, enzovoort. Baf, meteen twee genres erbij: er zitten ook tactische elementen en invloeden van actie-adventures in ‘Endless Dungeon’.

En dan hadden we nog niet verteld dat de game ook een roguelite is: telkens als de Game Over over het scherm danst, wordt het hele decor opnieuw gegenereerd, maar je neemt je progressie wel mee uit eerdere probeersels. “Roguelikes en roguelites lijken op papier niet erg vriendelijk voor een massapubliek”, zegt Romain De Waubert, hoofd van ontwikkelbedrijf Amplitude Studios. “Maar ze zijn dat hardcore-cachet aan het overstijgen. Het is verrassend hoe verslaafd je kunt geraken aan de oneindige lus van een roguelike. Je verwacht van de speler dat hij leert hoe hij met de oneindige uitdagingen kan omgaan, en tegelijkertijd geef je hem bij ieder probeersel meer en meer werktuigen in handen om efficiënter te worden in het spel. Wat wij doen met ‘Endless Dungeon’ is natuurlijk een roguelite: we halen de meest geweldige mechanieken uit het genre, en maken het wat toegankelijker. We zijn die toegankelijkheid ook constant aan het bijschaven.”

Komt goed

Komt dat allemaal wel goed zo, met zoveel gamegenres in één? Dat is waarom Amplitude Studios, de Parijse maker van de game, een open dev-sessie organiseert. Ze deden dat, vorige week, eerst voor videogamejournaille over heel Europa. Na afloop van de 24 uur toegang die we kregen tot een vroege versie van de game waren we voorzichtig optimistisch dat het wel goed komt. Maar zijn concept zit zodanig op het scherp van de snee dat het lastig wordt om al die genres, en hun centrale gameplaymechanieken, perfect met elkaar te doen rijmen.

Om naar een volgende zone te gaan, bijvoorbeeld, kan je kristal lopen. Wat automatisch een nieuwe golf van aanvallers activeert, die je dus niet meer omgelegd krijgt met de geschuttorens die je rondom de stationaire positie van je kleinood had opgesteld. De doortocht beschermen met extra schietend materieel is dus de boodschap, maar dat vergt messcherp tactisch inzicht én schietvaardigheid van de speler. Maar ook: gameplay die goed genoeg gebalanceerd is om die hectische sequenties eerlijk te houden. “We zijn nog niet in de buurt van klaar met het balanceren van deze game”, zegt designer Jean-Maxime Moris. “Het ontwerpen van deze game is al sinds dag één een enorm iteratief proces. We moeten onder meer goed nadenken over spelerinput, camerastandpunt, switchen tussen je helden, het juiste gevoel van de vuurwapens en de combinatie tussen de speler zijn eigen geweren en de geschutskoepeltjes. En terwijl we dat op punt brengen, voegen we stilaan ook meer content toe. Meer configuraties, meer monsters, meer decors. En een paar verrassingen in het leveldesign waarover we voorlopig nog niets vertellen.”

