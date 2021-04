Wanneer wordt gamen problematisch? “Op een dag viel het internet uit en besefte ik: heel mijn leven draait rond dat ene spel”

Laatst had ik een evaluatiegesprek met de hoofdredacteurs van deze krant over mijn journalistieke werkzaamheden in 2020. Dat ik in een bepaalde periode wel erg afwezig leek, zeiden ze. Dat was ook zo. Ik vertelde dat ik niet goed in mijn vel zat, en dat het gevoel me op de ‘werkvloer’ – thuis dus – parten speelde. Dat klopte eveneens, net zoals bij veel andere mensen. Wat ik er niet bij vertelde, zat verborgen onder een dikke deken van schaamte: ik was op een bepaald moment weer heel intensief aan het gamen. En opnieuw leek het sterker dan mezelf.