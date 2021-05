Waarom Xbox ook kleine, intieme games als ’12 Minutes’ uitbrengt

Zonder hulp van Xbox was de aanstaande indiegame 12 Minutes ook wel klaar geraakt, zegt ontwikkelaar Luis Antonio. Maar dankzij een extra injectie van middelen door Microsofts videogamemerk kon hij er wel mooi het stemmenwerk van topacteurs James McAvoy, Daisy Ridley en Willem Dafoe aan toevoegen. “Toen ik aan de game begon, dacht ik niet eens aan een stemmencast”, zegt Antonio. “Maar toen het project onder de vleugels van Microsoft kwam, werd het ineens een veel grotere game dan ik aanvankelijk had gepland.”

Uit de lucht

Je zou 12 Minutes, dat volgens Antonio “super-weldra” zal verschijnen, een adventuregame of een interactief drama kunnen noemen, in de trant van games als Heavy Rain of Life is Strange. Centraal erin staat een scène die inderdaad twaalf minuten uit het leven van een koppel op een appartement. Alleen zijn het twaalf nogal noodlottige minuten, want plotseling wordt er aangebeld, door een manspersoon die zichzelf identificeert als politieagent, en prompt na binnenkomst beide helften van het koppel knevelt. Of, wanneer hij daartoe door jouw reacties wordt verplicht, dodelijk geweld gebruikt.

Volledig scherm Bedenker/designer Luis Antonio ziet '12 Minutes' als een speelbaar theaterstuk. © Xbox

Je bestuurt het mannelijke hoofdpersonage, en moet diezelfde scène keer op keer opnieuw doormaken, en bij iedere poging natuurlijk ook nieuwe dingen uitprobeert. Totdat je aan die noodlottige tijdlus ontsnapt. “Ik zie 12 Minutes als een speelbaar theaterstuk”, zegt Antonio. “Een waarin ieder decorstuk zijn betekenis heeft, en waarin je de scène langzaam maar zeker naar je hand leert zetten.”

Ook opvallend aan 12 Minutes is het perspectief: je speelt de hele game vanuit een vogelperspectief. “Dat komt primair omdat we niet bezig wilden zijn aan gezichtsanimaties”, zegt Antonio. “Maar het feit dat het gelaat van de personages niet te zien is, geeft hen ook een zeker mysterie mee, en laat spelers volgens mij beter toe om zich met hen te identificeren.”

Volledig scherm Soms loopt het behoorlijk slecht af in '12 Minutes'. © Xbox

Mecenaten

Microsoft brengt 12 Minutes exclusief uit voor de Xbox-consoles en de pc, onder ID@Xbox, een programma dat het technologiebedrijf in 2013 in het leven riep om interessante games uit het indie-circuit onder zijn Xbox-vlag op de markt te brengen. Het bedrijf is daar allerminst alleen in: ook Sony, Electronic Arts en andere gamebedrijven hebben zo een soort ‘mecenaat’ voor artistiek interessante indie-games. Maar geen enkele behaalde tot nu toe het succes van ID@Xbox.

Sinds die lancering in 2013 brachten onafhankelijke gamemakers zo’n 3.000 games uit op ID@Xbox, die samen ook al zo’n 1,66 miljard euro aan inkomsten opbrachten. “In 2013 waren we met 50 ontwikkelaars begonnen, momenteel zitten we boven de 4.000”, zegt Agostino Simonetta, wereldwijd directeur partnership management voor ID@Xbox. “We helpen hen op weg, en zorgen er ook voor dat hun games een publiek vinden. Iets wat in het huidige klimaat, met een overvol aanbod in downloadwinkels, helemaal niet evident meer is.”

Volledig scherm Het is, bij iedere nieuwe poging, nadenken over welke elementen je nu weer verandert. © Xbox

