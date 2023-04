Waarom visserijgame (!) ‘Dredge’ een van de betere indietitels van het moment is

gamereviewHet start allemaal heel rustig, idyllisch zelfs. De zon zakt op haar gemakje richting de horizon en in de warme oranje gloed gooi je nog een één keer de netten uit in de hoop een makreel of, wie weet, een uit de kluiten gewassen zalm te vangen. De motor van je oude vissersbootje tuft gezapig, op de achtergrond klinkt een kalmerend pianoriedeltje.

De lijn beweegt en je haalt geduldig de laatste vangst van de dag boven, met de beloning al in het vooruitzicht. En dan zie je plots dat je een monsterlijk misvormd geschubd gedrocht aan de haak hebt geslagen dat de paniek om je hart doet slaan. De zon is gezakt, de mist opgekomen, en overal bewegen er schimmen over en onder het wateroppervlak. Nee, de zee is eigenlijk allesbehalve een gezellige plek.

Lovecraftiaans

Vissen kan dan nog zo populair en rustgevend zijn als het wil, in videogames is het vaak niet meer dan een extraatje. Een nevenactiviteit die je als speler even een rustpuntje biedt in het eigenlijke avontuur. Af en toe komen er wel échte vissimulaties op de markt, maar je kan met een gerust hart stellen dat dit genre toch nogal niche is. ‘Dredge’ eet als kleinschalige indiegame van beide walletjes, en giet er meteen een heel eigen verhalend sausje over. En die saus bestaat voornamelijk uit Lovecraftiaanse ingrediënten.

Dredge

In Dredge kruip je in de huid, rubberlaarzen en zuidwester van een ruwe zeebonk die wordt aangenomen als visser in een kleine eilandgemeenschap. Aanvankelijk lijkt alles peis en vree, maar al gauw besef je dat er meer aan de hand is. Zo zijn de dorpelingen verdacht zwijgzaam over het lot van de vorige visser, en word je meermaals op het hart gedrukt om zeker voor zonsondergang terug in de haven te zijn.

Volledig scherm © Black Sallt Games

Tetris

Gewapend met die schaarse info, begin je aan je eerste dag op zee. Het vissen op zich verloopt heel eenvoudig: je stuurt je bootje naar de plekken waar je het water door vissen ziet bewegen, en als je over de geschikte lijnen en netten beschikt, start er een minigame om de buit binnen te halen. Vervolgens sorteer je de vangst Tetris-gewijs in het ruim en wanneer de dag erop zit, zet je weer koers naar de wal waar je bij de vishandelaar terecht kan om uitbetaald te worden.

Met de opbrengst kan je dan gaandeweg upgrades kopen om je gammele schuit sneller, steviger en groter te maken en nieuw materiaal om in diepere wateren te kunnen vissen. Tot zover een behoorlijk standaard opzet voor een visspel, tot je voor het eerst niet op tijd terug raakt en ontdekt dat de waarschuwingen over nachtelijke boottochtjes niet van de lucht waren.

Volledig scherm © Black Sallt Games

Paniek en veel sfeer

Zodra de zon onder is, slaat de ongedwongen sfeer immers helemaal om. Onmiddellijk wordt je boot omringd door een dichte mist en verschijnt de paniekmeter in beeld. Want hoe langer je ’s nachts op het water blijft, hoe angstiger je personage wordt. Plots duiken er rotsen op uit de mist die er vroeger niet waren, er galmt onverstaanbaar gefluister door de lucht en in de verte doemen rode ogen op van een ondefinieerbaar zeemonster. Gelukkig liggen er in deze zee verschillende kleine eilanden waar je kan aanmeren om uit te rusten tot de volgende ochtend en waar je bovendien van de bewoners sidequests kan aanvaarden.

Volledig scherm © Black Sallt Games

En toch is Dredge geen expliciete horrorgame. Door de scherpe, cartooneske tekenstijl zal je nooit plots tegen het plafond plakken door een onverwachte jumpscare. Wat het spel echter wel perfect doet, is geleidelijk aan de beklemmende sfeer opschroeven door de verschillende personages die je ontmoet het verhaal mondjesmaat uit de doeken te laten doen. Door de (kleine) openwereldstructuur ontrafel je de ware toedracht ook volledig op je eigen tempo, en kan je de verschillende hoekjes en mysterieuze kantjes van de zee rustig ontdekken.

Volledig scherm © Black Sallt Games

Intrigerend

Er zijn maar weinig visgames die erkennen dat de onmeetbare dieptes van de oceanen, en de onontdekte wezens die erin schuilen, een verdomd angstaanjagend concept zijn. Smeer daar een intrigerend horrorverhaal over, en je hebt een van de betere indietitels van het moment. In tegenstelling tot wat de titel doet vermoeden: allesbehalve bagger!

