Waarom ‘The Artful Escape’ onze indiegame van het jaar is

game of the year Vier redenen waarom ‘Back 4 Blood’ onze multiplay­er­ga­me van het jaar is

Binnenkort vinden de verkiezingen van Game of the Year plaats. In het multiplayerdepartement is de concurrentie alvast veel en sterk: nieuwe afleveringen van drie blockbustershooters brachten ook verse multiplayerarena’s met zich mee, er was strategische multiplayer in Age of Empires IV, en we veel plezier gehad op de middeleeuwse slagvelden van Chivalry II. Maar de game waarin we ons écht – excusez le mot – rot hebben geamuseerd was deze comeback van de zombieshooter. Vier redenen waarom.

18 december