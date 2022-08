Waarom PlayStation-titel ‘Marvel’s Spider-Man’ de ultieme videogame over de superheld blijft

VideogamesEr zijn – we turfden ze even voor je weg –al tweeëndertig ‘Spider-Man’-videogames op de markt gekomen. Maar de met enige voorsprong beste daaruit blijft een van de recentste: Sony’s ‘Spider-Man’-game voor de PlayStation 4 en 5, die sinds vandaag ook een visueel superieure pc-versie heeft. Vijf redenen waarom het goed is dat nu nòg meer gamers daarmee kennismaken.

1. Hij bouwt verder op de tweede beste Spidey-game

‘Marvel’s Spider-Man’ is een openwereldgame, waarin je fluks van het ene gebouw naar het andere gebouw in Manhattan slingert. Dat heeft deze beste Spider-Man-game aller tijden gemeen met de twééde beste Spider-Man-game: in 2000 bracht gamelabel Activision, ondanks de nog vrij povere rekenkracht van de eerste PlayStation-game, al een visionaire game op de markt waarin je, in het rood-blauw-witte pak van de muurkruiper, relatief vrij over de daken van de stad kon banjeren. Achttien jaar later bouwde deze game verder op dat idee, maar dan technisch superieur en met een veel grotere spelwereld.

“We zorgden in de eerste plaats voor een gevoel van flow”, vertelde creative director Bryan Intihar ons ooit tijdens de ontwikkeling van de game. “Tegelijkertijd heeft Spider-Man een zekere stijl die we wilden overbrengen naar de game. In het verleden zagen we hem zijn web vooral vasthaken aan de lucht. In onze game bevestigt hij hem aan gebouwen, zoals dat de bedoeling is. Ook de parkour-elementen zorgen ervoor dat er weinig frictie is: hij kan automatisch over ieder object op een dak springen.”

Volledig scherm Beeld uit Activision 'Spider-Man'-game uit 2000. © Activision

2. Je bént gewoon Spider-Man

Hetgeen wat iedereen die ‘Marvel’s Spider Man’ speelde in 2018 meteen steil achterover deed vallen waren de ongemeen flukse animaties die Spidey tentoonspreidt wanneer hij een sprong aanvat. Daarvoor heeft Insomniac Games, de studio achter de game, heel goed de originele Marvel-strips bestudeerd. “Spider-Man heeft super-iconische poses, gestes en bewegingen die iedere lezer kent. En die wilden we natuurlijk absoluut in de game hebben”, zei Intihar. “Het belangrijkste is dat je je in onze game voélt als Spider-Man.”

Volledig scherm 'Capture' van de pc-versie van 'Marvel's Spider-Man'. © Sony

3. Hij start zijn eigen continuïteit

De belevenissen van Spider-Man in de game hebben niets te maken met die van de strips of het ‘Marvel Cinematic Universe’ in de bioscoop: de scenaristen van Insomniac Games bedachten hun eigen continuïteit voor de game. Een die op een paar cruciale elementen verschilt van die van de andere media. Zo zijn er in de wereld van de game twéé Spider-Men: Peter Parker uit de originele game, en de veel jongere Miles Morales in de gelijknamige opvolger die eind 2020 verscheen. Peter Parker wordt in dit universum ook niet voorgesteld als een tiener, zoals in de vroegste strips of in de cinemareeks van Marvel, maar als een twintiger die zijn eerste stappen op de arbeidsmarkt zet. Zoals, pakweg, in de Spidey-strips uit de vroege jaren 80. “Iedereen weet wel dat Peter Parker aan zijn krachten is gekomen door de beet van een radioactief spinnetje”, zei Intihar. “Dat hoefden we dus écht niet meer te doen.”

Volledig scherm Ook de 'framerate', de snelheid waarin de beelden elkaar gezwinder dan de speler zijn perceptie opvolgen, werd verhoogd in de pc-versie van 'Spider-Man'. © Sony

4. De slechteriken hebben diepte

Net als de protagonisten in de game hebben ook de slechteriken – zoals Kingpin, Vulture, Mysterio - een zekere diepte. Intihar: “We willden in onze keuze van schurken een balans brengen tussen figuren die de speler al kent, en nieuwe personages waarmee hij misschien nog moet kennismaken. We keken ook naar wat die figuren kunnen bijbrengen aan de game: Mister Negative heeft bijvoorbeeld een paar unieke krachten die we erg goed konden gebruiken om de gameplay interessant te maken. Maar hij worstelt ook met een paar persoonlijke demonen, waardoor hij in één klap ook narratief interessant is.”

Volledig scherm Zo zal de game ongeveer eruitzien op een 'ultrawide'-monitor. © Sony

5. Peter Parkers monologue intérieur

Een van de kenmerken uit de Spider-Man-strips die bijvoorbeeld niet echt in de Marvel-films zitten: de papieren Peter Parker zammelt een heel eind weg tegen zichzelf terwijl hij in zijn spinnenpakkie boven de straten van Manhattan suist. In de game keert die component wél – min of meer – terug. “Er waren momenten waarop het goed werkte om hem in zichzelf te laten praten, bij andere moesten we de omgeving laten spreken”, zegt Intihar. “We hebben ook veel andere personages in de game, zoals Mary Jane Watson en Aunt May: die moesten bij momenten natuurlijk ook een stem krijgen. Het is veeleer bij momenten van stilte dat hij die doorprikt in zijn hoofd.”

Volledig scherm Dit moet je pc kunnen om deze resultaten te halen in 'Marvel's Spider-Man'. © Sony

