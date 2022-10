Waarom ‘nachtmerriekunstenaar’ H.R. Giger videogames blijft inspireren

Dat fallische monster uit Ridley Scotts film ‘Alien’ (1979) dus, en alle films die daarop volgden. Maar ook albumhoezen voor Emerson, Lake & Palmer (hun plaat ‘Brain Salad Surgery’ uit 1973), Deborah Harry (‘KooKoo’, 1981) en Dead Kennedys (‘Frankenchrist’, 1985). Meubels. Gitaren. Hans Ruedi Giger, beter bekend onder de naam H.R. Giger, heeft in leven en werk (hij overleed op 74-jarige leeftijd in 2014) heel wat richtingen bezeild met zijn nachtmerrieachtige creaties, waarin hij vooral mens en machine in elkaar deed overvloeien. Maar de invloed van zijn werk blijft het sterkste hangen in videogames.

Zoals ‘Scorn’, een zopas gelanceerde puzzelhorrorgame waarin Gigers visie van ‘biomechanica’ – mens en machine zijn één – de hele spelwereld heeft doordesemd. “Het is geen game met jumpscares: we houden de speler liever in een constante staat van ongemak en angst”, zei Mitlos Hetlerovic, medebedenker van ‘Scorn’, een dikke maand geleden tijdens videogamefestival Gamescom. “Het zijn dezelfde onderwerpen die Giger in zijn schilderijen ontwikkelde. Maar onze game is daar niet identiek aan: het gaat om een gemoedstoestand, een filosofie.”

Volledig scherm H.R. Giger in 2012, twee jaar voor zijn dood. © Wikimedia Commons

Inspiratie

Die invloed van Gigers tekeningen op videogames is veel ouder dan ‘Scorn’. De eerste games met ‘Giger-eske’ motieven waren ‘Metroid’ (1986) en ‘Contra’ (1987): ze waren natuurlijk nog opgetrokken in eenvoudige pixelgraphics, maar de vorm van de monsters waartegen je het moest opnemen waren rechtstreeks geïnspireerd door de fascinerende, lillende designs van Giger. “Alle leden van ons team hadden een boon voor Gigers designwerk”, zei ‘Metroid’-ontwerper Yoshio Sakamoto tegen het Britse magazine ‘Retro Gamer’.

Volledig scherm Beeld uit 'Darkseed' (1992). © R.V.

In 1992 hielp Giger zelf als consultant aan de nachtmerrieachtige wereld van de adventuregame ‘Darkseed’. En een jaar later sijpelden zijn ideeën ook door in ‘Doom’, een van de toonaangevende videogames. De kunstenaars die bezig waren aan de game hadden ‘Necronomicon’, een boek met tekeningen van Giger, altijd open terwijl ze aan de game bezig waren, zei bezieler John Romero tegen de Britse krant ‘The Guardian’. “Het hielp hen om gestoorde, schokkende stuff te verzinnen. Het is dankzij die ideeën dat we muren hebben die lijken op ruggenwervels en schreeuwende gezichten, en door palen gespieste mariniers. Het inspireerde ook onze monsters, zoals de Cacodemon: degene die vliegt, met bliksemschichten schiet en blauwe ingewanden over de vloer uitspreid wanneer hij sterft. Het lijkt vandaag heel cartoonesk, maar het was het coolste wat er bestond toen de game uitkwam.”

Volledig scherm De Cacodemon uit 'Doom' (1993). © id Software

Vleespuzzels

De zonet opgesomde games waren nog maar de uitschieters. Ook titels als ‘System Shock’ (1994), ‘I Have No Mouth, and I Must Scream’ (1995), ‘Mystic Nights’ (2005), ‘Tormentum: Dark Sorrow’ (2015), ‘Axiom Verge’ (2016) en ‘Lust From Beyond’ (2021). Het verschil dat ‘Scorn’ nu probeert te maken is dat de game verder gaat dan alleen maar een visuele gelijkenis. ’Scorn’ probeert vooral verder te gaan in de ‘filosofie’ die Giger dreef. De relatief lastige, groteske vleespuzzels die de speler moet doorstaan zijn niet bedoeld om te shockeren of je te doen walgen, maar dompelen je onder in een wereld die wordt gedreven door motieven uit nachtmerries. “We zijn geen psychopaten”, zei Hetlerovic tijdens Gamescom over zichzelf en zijn medeontwerpers. “De horror van ‘Scorn’ is maar een manier om filosofische ideeën naar de speler te brengen, en hem die te laten interpreteren.”

Volledig scherm Tafereel uit 'Scorn'. © Kepler Interactive