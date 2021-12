Waarom ‘Mario Party Superstars’ onze familiegame van het jaar is

game of the year Waarom ‘The Artful Escape’ onze indiegame van het jaar is

Een tweedimensionale rockopera over een singer-songwriter die langzaam maar zeker openbloeit tot een rockgod: dat is HLN’s keuze voor de beste indiegame van 2021 voor de Game of the Year-verkiezingen. The Artful Escape haalde de shortlist niet, maar dat neemt niet weg dat we hem met enige voorsprong de beste indiegame van het jaar vinden. En eigenlijk ook de beste game die tout court de afgelopen twaalf maanden verschenen is.

