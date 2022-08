Waarom gameklassieker ‘Blade Runner’ het verdient om te worden herontdekt

gamesBegin deze zomer kwam er een ‘Enhanced Edition’ uit van videogameklassieker ‘Blade Runner’ uit 1997. Gamers hun interesse voor die remake sijpelde meteen weg, als tranen in de regen, vooral wegens een overvloed aan bugs. Maar nu kregen we van studio Nightdive een opgepoetste versie, en we zagen dat het dit keer wèl goed (of toch goed genoeg voor 10 euro) was. Maar eerst nog even uitleggen waarom deze game met alle recht een klassieker mag worden genoemd.

Tegen het einde van de jaren 90 waren de dagen van adventuregames à la ‘Monkey Island’ en ‘King’s Quest’ wel zo’n beetje geteld: Sony had al enkele jaren zijn PlayStation-console op de markt, en die was goed bezig om gewone actie- en behendigheidsgames te transformeren tot een verhalend medium - uitgerekend het centrale verkoopsargument waarop adventuregames de twintig jaar daarvoor hadden geteerd. Maar het genre gaf zich niet zomaar gewonnen: aan het einde van hun hoogdagen leverden makers van adventuregames zowaar hun allerbeste werk af. Met Lucasfilms ‘Grim Fandango’, bijvoorbeeld. En Westwood spartelde driftig tegen met ‘Blade Runner’ (1997), een pc-game die zich in hetzelfde universum afspeelt als Ridley Scotts gelijknamige film uit 1982, een verhaal vertelt dat zelfs parallel loopt met dat van het door Harrison Ford in de film neergezette personage Rick Deckard, en met alle recht een soort sequel kan worden genoemd van de film. Ware het niet dat videogames in die dagen nog keihard als een inferieur medium aan film werden beschouwd. Andere tijden.

Keihard Deckard

Maar de ambities van ontwikkelaar Westwood Studios waren groot, en ze werden grotendeels ingelost door het product. ‘Blade’ Runner schitterde als een sfeervolle adventuregame, waarin het L.A. van 2019 (ouch!) dat Scott vijftien jaar eerder naar het witte doek had gebracht - zeker wanneer je de miezerige pc-rekenkracht van die dagen in rekening neemt - bijzonder natuurgetrouw naar een gamewereld werd geadapteerd. Je ziet vliegende automobielen voor enorme Aziatische neonborden suizen, de regen plenst, en monumentale architectuur uit de film, zoals het pyramidevormige hoofdgebouw van de Tyrell Corporation, werden vlijtig in een 3D-model gegoten. Wie je niét te spelen kreeg was hoofdpersonage Rick Deckard: in plaats daarvan schoof je in de schoenen van Ray McCoy, een jongere flik die net als Deckard een Blade Runner was en dus rebellerende Replicants, mensachtige creaturen die via genetisce technologie werden gefabriceerd om slavenarbeid te verrichten.

Ook Rutger Hauers Roy Batty is niet van de partij: de opstandige Replicant van dienst is ene Clovis, een denkerstype dat een hele entourage van andere genetisch gemanipuleerde verschoppelingen rond zich heeft geschaard, kwistig met citaten van dichter William Blake rondstrooit, en op zoek is naar een manier om zijn houdbaarheidsdatum van vier jaar te verlengen. Tijdens zijn zoektocht naar Clovis en diens ‘familie’ komt McCoy heel wat personages uit de film tegen. Sean Young hernam voor deze game bijvoorbeeld haar rol als vrouwelijke protagoniste Rachael (zij het betrekkelijk kort), en ook andere karakters uit de film werden opnieuw - met de beeltenis en de stem van de originele acteurs - in deze game gedropt. “Dit is geen game over de film”, zei Louis Castle, directeur van gamestudio Westwood, in 1997 tijdens een voorstelling van de game. “Dit is een game over de film zijn omgeving.”

Replicant-simulator

Hoe dat verhaal precies afloopt, wordt voor een niet onbelangrijk stuk overgelaten aan de speler: de game besluit met liefst dertien verschillende finales (maar verdeeld over drie hoofdthema’s). Tijdens het spelen van de game, die je volgens de regels van de kunst der adventuregames omgevingen laat doorspeuren, voorwerpen laat oppikken en logische puzzels laat oplossen, neem je beslissingen die uiteindelijk geaggregeerd worden tot een van die verschillende eindes. Niet alleen de oorden die je bezoekt, en waarvan er vele je meteen aan de film zullen doen terugdenken, maken van ‘Blade Runner’ een gebeitelde game voor fans van de film: los daarvan mag je ook aan de slag met de werktuigen van een ‘Blade Runner’, zoals de Voigt-Kampff-persoonlijkheidstest en de Esper-fotovergroter. Jouw doel is om uit te vissen welke van de personages wier pad je kruist Replicants zijn, en op die manier dichter en dichter bij Clovis te geraken.

Een kernelement in de gameplay van ‘Blade Runner’ was dat de personages min of meer hun eigen leven hadden, werden gedreven door artificiële intelligentie, en de game dus eerder een speelbare chaos was dan dat hij een op voorhand uitgestippeld plan volgde. “De game is een simulator”, zei Castle. “Hij is niet gebaseerd op een boomstructuur: er bestaat niet zo’n structuur waarmee je ‘Blade Runner’ kunt beschrijven. We hebben het geprobeerd: het gaat niet. We weten niet precies wat de personages gaan doen: we gaven hen een gedrag, geen instructies.”

