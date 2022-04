Waarom er binnenkort (pas) draken opduiken in ‘World of Warcraft’

Iemand die geen ‘World of Warcraft’-speler is, zal wellicht verwachten dat draken alomtegenwoordig zijn in de online fantasygame. Maar neen: net als pakweg tv-reeks ‘Game of Thrones’ speelt hij zich af in een tijdperk binnen de eigen mythologie waarin de draken al duizenden jaren geleden verdwenen zijn.

Er zijn de afgelopen zeventien jaar wel wat draken opgedoken in ‘World of Warcraft’, maar hun komst was eerder een uitzondering. De Lich King had zijn draak Sindragosa in hoofdstuk ‘Wrath of the Lich King’ uit 2008, en de draak Deathwing was de voornaamste tegenstander in ‘Cataclysm’, het daarop volgende ‘World of Warcraft’-deel uit 2010. Maar ‘World of Warcraft’-spelers mogen zich binnenkort aan meer klapwiekende reptielachtigen verwachten, daar in het zwerk boven Azeroth. Na de epische gebeurtenissen in ‘Legion’ (2016) en ‘Battle for Azeroth’ (2018), en de recentste duik in de onderwereld van Azeroth met ‘Shadowlands’ (2020), wordt er in nieuwe expansie ‘Dragonflight’ ergens in de fantasiewereld een baken geactiveerd waardoor draken terug in groten getale uit hun millennia lange winterslaap ontwaken.

Volledig scherm Er zullen verscheidene soorten draken opduiken in 'Dragonflight'. Zoals de hier afgebeelde Kalecgos. © Blizzard Entertainment

De lucht in

En ja, die zullen in de nieuwe expansie - releasedatum nog onbekend - ook kunnen bereden worden. “Waar zou het plezier liggen in het terugbrengen van draken naar ‘World of Warcraft’ als je er niet mee zou kunnen vliegen?”, zegt gamedirector Ion Hazzikostas. “Een draak besturen wordt een aparte ervaring, waarbij je momentum moet opbouwen en vasthouden, en duikvluchten kunt uitvoeren.”

Zo’n drakenvlucht wordt een goeie manier om de wereld van te verkennen, vervolgt hij. Al blijft het vliegen op een draak voorlopig beperkt tot de Dragon Isles, het nieuwe continent waarop het verhaal van de nieuwe expansie zich afspeelt. Van continent naar continent reizen, en dus andere oorden in Azeroth aandoen met je draak, zit er voorlopig niet in. “We beperken ons op dit moment tot het leveren van een optimale ervaring binnen de Dragon Isles. Hoe we verder de terugkeer van de draken naar Azeroth zullen uitwerken, moeten we nog bekijken: het heeft natuurlijk ook zijn technische implicaties om drakenvluchten over de hele wereld mogelijk te maken.”

Volledig scherm De toon van 'Dragonflight' wordt heel wat minder duister dan die van de voorgaande expansies. © Blizzard Entertainment

Nieuw eiland

Die Dragon Isles zijn geen ‘nieuw’ territorium meer in Azeroth, in die zin dat ze al sinds het prille begin aanwezig zijn op de landkaart; alleen zullen ze in ‘Dragonflight’ voor het eerst te bezoeken zijn. De terugkeer van de draken maakt ook een oud kwaad opnieuw wakker, dat zij alleen kennen. Samen dan met de inwoners van de eilanden, die meteen een nieuw speelbaar ras zijn in ‘World of Warcraft’: de Dracthyr zijn een soort humanoïde draken, waarin de fysieke kenmerken en de magische kwaliteiten van beide rassen met elkaar vermengd zijn. Op de bedreiging die ze moeten aanvatten werd nog niet al te diep werd ingegaan tijdens de presentatie, maar volgens Hazzikostas is er “geen existentiële bedreiging voor Azeroth in het spel. De focus ligt op exploratie van het nieuwe continent. Je zult ook meer ontdekken over de ware natuur van de draken, waarover ‘World of Warcraft’-spelers tot nu toe vooral gehoord of gelezen hadden. Aanvankelijk zullen ze je helpen om van punt A naar B te brengen, maar gaandeweg zul je hun diepere geheimen leren kennen.”

Volledig scherm Nog een tafereel van de 'Dragon Isles', waar de draken zullen ontwaken. Voorlopig zullen ze niet boven andere continenten van Azeroth kunnen vliegen. © Blizzard Entertainment

Hoge fantasie

Waarom was dit het goeie moment om draken te doen terugkeren in ‘World of Warcraft’? “Het is al een paar keer een onderdeel van de conversatie geweest wanneer we aan het design van een nieuwe expansie begonnen”, zegt Hazzikostas. “Maar nu pas leek het ons écht het juiste moment. Nu het eerder duistere verhaal van ‘Shadowlands’ afloopt met de laatste gratis updates, zochten we naar een zuchtje frisse lucht. We gaan terug naar de high fantasy-roots van ‘World of Warcraft’, met een hoopvol verhaal van hernieuwing en wedergeboorte. Die verandering van toon is volgens ons ook iets waarnaar spelers zullen uitkijken.”

Bekijk ook: