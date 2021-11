Waarom ‘Brilliant Diamond’ en ‘Shining Pearl’ twee musts zijn voor ‘Pokémon’-fans

Twee nieuwe ‘Pokémon’-games sleten nu al bijna anderhalf miljoen exemplaren. En dat voor een tweespan van games die niet eens bijzonder nieuw zijn: het zijn remakes van Nintendo DS-klassiekers uit 2006. Wat is er dan zo bijzonder aan ‘Pokémon Brilliant Diamond’ en ‘Shining Pearl’? We lijsten het hieronder voor u op.

1. Het was de Pokémon-game van een nieuwe generatie

In 1999 (drie jaar na hun Japanse leeftijdsgenoten) leerden Belgische kinderen en jonge tieners de 'Pokémon’-rage kennen op Nintendo’s Game Boy. Maar tegen de tijd dat Nintendo’s DS-zakconsole was verschenen in 2005 (je weet wel, dat toestel met die twee schermen) en nog eens anderhalf jaar later ‘Pokémon Diamond’ en ‘Pearl’ op die console kwamen, was een nieuwe generatie kids ermee in de weer.

Dat maakt het niet verwonderlijk dat die twee games nu een remake krijgen: onder meer met ‘Pokémon Go!’, dat slim millennials lokte door vooral ‘Pokémon’-monstertjes uit hun kindertijd over parken in hun buurt uit te strooien, zijn The Pokémon Company en Nintendo zo’n beetje grootleveranciers in nostalgie geworden met hun ‘Pokémon’-reeks. Ook eerdere, commercieel succesvolle remakes als ‘Omega Ruby’/’Alpha Sapphire’ uit 2014 en ‘Let’s Go Pikachu!’/’Let’s Go Eevee!’ (remakes van oerklassiekertje ‘Pokémon Yellow’) uit 2018 passen in dat plaatje.

Volledig scherm Sinnoh, het land dat je doorkruist, heeft moderne decorstukken die het in 2007 nog niet had. © Nintendo

2. Je speelt ze sowieso op een beter scherm

De hardware waarop ‘Pokémon Brilliant Diamond’ / ‘Shining Pearl’ nu draait, is natuurlijk van een heel andere aard. Weg zijn de twee pietepeuterige DS-schermpjes, om te beginnen: je speelt de games op een scherm waar die twee meerdere keren in kunnen, want Nintendo heeft zijn DS/3DS-lijn volledig geaborteerd in het voordeel van de Switch, en die heeft een veel groter scherm. Zeker op de recente OLED-editie daarvan krijg je een veel mooier beeld, en de ontwikkelaars hebben de decors en de figuren in hun game zodanig verbeterd dat ze op dat scherm tot hun recht komen. Bovendien kun je sommige Switch-modellen (niet de Switch Lite) aansluiten op een tv-scherm, waardoor alles wat je in de games ziet nu in glorieuze HD is.

Volledig scherm Vissen behoort ook tot de activiteiten. © Nintendo

3. Het speelt gewoon hetzelfde

Wat hun gameplay betreft bevatten de remakes dan weer geen al te ingrijpende veranderingen aan de winnende formules van de originele games: alles speelt zoals het ooit heeft gespeeld, alleen iets vlotter. Zo hebben de makers van de Walking with Pokémon-feature, waarbij een van je Pokémon je volgt tijdens je omzwervingen door het land Sinnoh, doorgetrokken uit de twee recente ‘Let’s Go!’-games. Het grotere schermlandschap van de Switch of je tv, dat iets meer drukte op het scherm toelaat, zal daar wellicht niet vreemd aan zijn geweest.

Volledig scherm Het hele land is 'onderkelders' met The Great Underground. © Nintendo

4. Kleine maar relevante ‘tweaks’

De grootste uitbreiding in ‘Brilliant Diamond’ / ‘Shining Pearl’ zit in The Grand Underground, het ondergrondse rijk onder Sinnoh. Daarin tellen we eigenlijk de meeste nieuwigheden. Je kunt er bijvoorbeeld een ‘secret base’ in stichten en inrichten. En je vindt er Pokémon Hideaways waar je als een gek op beestjes kunt jagen.

Volledig scherm De originele 'Diamond’ / ‘Pearl'-games maakten van ‘Pokémon’ voor 't eerst een groots avontuur. Dat wordt nu nog grootser gemaakt met HD-graphics. © Nintendo

5. Uitgebreide onlinecomponent

De originele versie van ‘Pokémon Diamond’ / ‘Pearl’ schitterde destijds niet alleen met zijn (ook toen al) mooiere graphics en zijn cruciale informatie op het tweede scherm (wat nu niet het geval is natuurlijk: de kaart moet nu worden bovengehaald en weer weggestopt), maar ook dankzij zijn multiplayer. Dat heeft altijd al in de reeks gezeten: de eerste Pokémon kon je tegen elkaar spelen door je Game Boys aan elkaar te koppelen met een kabeltje. Maar de DS had een wifi-zender ingebouwd, en bracht die multiplayer dus online. Vanzelfsprekend zit dat element opnieuw in ‘Brilliant Diamond’ / ‘Shining Pearl’: je kunt online knokken en handelen.

