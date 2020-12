Waarom 8K-gamen (nog steeds) om de hoek ligt

games Dirt 5 is van start tot finish één groot feestje

8 november De liefhebbers van racegames worden dit jaar serieus verwend, want met Dirt 5 hebben we er weer een titel bij die echt de moeite waard is. Als arcaderacer is dit spel een echte topper. Wie zich keer op keer de tanden stuk bijt op simulatiegames, zal meteen merken dat Dirt 5 veel toegankelijker is.