Waarom 25 jaar oude onlinewerelden dapper standhouden

gamesOnlinewereld ‘Tibia’ blies onlangs vijfentwintig kaarsjes uit, en het is niet de enige Massive Multiplayer Online (MMO)-game die ouder is dan twintig jaar. We ontdekten er zo meerdere waarvan de servers nog altijd ronken. En een kleine community van spelers die er met veel overgave naar terugkeren.

‘Tibia’ begon in 1997 als een hobbyproject van een stel informaticastudenten aan de universiteit van Regensburg, en groeide uit tot een van de oudste onlinegames waarvan de servers nog altijd draaien. Gamestudio CipSoft vierde dat jubileum onlangs met de aankondiging van een reeks online events en beloningen voor het handvol spelers – nu ja, het gaat volgens CipSoft nog altijd om meer dan een half miljoen zielen – die geregeld opnieuw in de game duiken.

“Een verhaal als dat van ‘Tibia’ is zeldzaam in onze industrie”, jubelde Stephan Vogler, een van de oprichters van de game, in een feestelijk persbericht dat CipSoft uitstuurde. Maar dat is niet helemaal waar.

Beeld uit 'Tibia', dat nog goeddeels in de graphics van zijn tijd wordt gepresenteerd. © CipSoft

Geen zeldzaamheid

Er bestaan nog minstens twee andere onlinewerelden die in de late jaren 90 zijn ontstaan, en die vandaag nog altijd actief zijn. En wanneer we minstens twintig jaar als maatstaf nemen, schiet er nog minstens een half dozijn over. Uit hetzelfde jaar als ‘Tibia’ stamt Ultima Online, een interneteditie van een reeks pioniers uit het rollenspelgenre die al aan het einde van de jaren 70 begon. De graphics van de game zien eruit alsof we nog altijd in het jaar 1997 leven, maar eigenaar Electronic Arts houdt de site wel mooi in leven.

Ook 'Ultima Online' behoudt de esthetiek van zijn allervroegste vorm in 1997. © Electronic Arts

‘The Realm’ is zelfs nog een jaar ouder. In 1996 breidde Sierra On-Line, bekend van adventuregames als ‘King’s Quest’ en ‘Leisure Suit Larry’, zijn portfolio uit met een game die online kon worden gespeeld. Het hoorde bij de zottigheid die in die dagen woedde rond het internet, waarvan een explosief groeiend aantal startups de commerciële mogelijkheden ontdekten; in tijden waarin het ineens steek hield om boeken, reizen, auto’s en hondenvoer te verkopen via het internet, was het maar een kleine stap om in die dagen populaire pc-games online te brengen. Sierra liet het project los in de vroege jaren 2000 (en het bedrijf sneuvelde in 2008 na de fusie van eigenaar Vivendi Games met videogamereus Activision), en sindsdien veranderde het een paar keer van eigenaar. Sinds 2018 houdt het Amerikaanse bedrijf Norseman Games het spel draaiend, ondanks de stokoude 2D-graphics.

De alleroudste nog actieve onlinewereld is wellicht 'The Realm' uit 1996. © Norseman Games

Bescheiden gebleven

Tijdens zijn eerste jaar trok ‘The Realm’ slechts 25.000 spelers naar de game: de grote explosie van massieve onlinegames volgde pas een tiental jaar later, toen ‘World of Warcraft’ zijn spelerspiek van twaalf miljoen abonnees behaalde. Na dat succes werden onlinegames van dit slag veel ambitieuzer, maar in de vroegste jaren 2010 gingen er daardoor ook veel van hen – we denken aan groots ingezette titels als ‘Tabula Rasa’, ‘Archlord’ en ‘The Sims Online’ - roemloos op de fles. Het zijn de eerder bescheiden titels die het tot vandaag bleven uitzingen: onlinegames die minstens een twintigtal jaren op de teller hebben, zoals ‘EverQuest’ (1999), ‘Runescape’ (2001), ‘Anarchy Online’ (2001) en ‘Final Fantasy XI Online’ (2002), werden destijds heel voorzichtig in de markt gezet. En bouwden daardoor ook zeer gestaag een gemeenschap van spelers op, die de games – bij té weinig aandacht wordt natuurlijk toch nog de stekker uitgetrokken – bleven spelen.

'Everquest', eerst gelanceerd in 1999, serveert dan weer een (naar hedendaagse maatstaven eenvoudige) 3D-wereld. © Daybreak Game Company

We spreken hier natuurlijk over relatief bescheiden aantallen: die oudere MMO’s brengen nog tienduizenden tot honderdduizenden bezoekers bijeen, waar dat bij hedendaagse succesvolle onlinegames als ‘Minecraft’ en ‘Fortnite’ in de miljoenen loopt. En ook de opbrengsten van de games, meestal gegenereerd door de verkoop van virtuele items die erin worden gebruikt, blijven eerder op KMO-niveau. CipSoft claimt dat het over de afgelopen 25 jaar zo’n 200 miljoen euro heeft verdiend aan ‘Tibia’. Dat is genoeg om een middelgrote onderneming op poten te houden, maar het is niet het miljardensucces dat gamebedrijven als Blizzard Entertainment of Epic Games opbrengen.

'Anarchy Online' (2001). © Funcom

Geen smeerlappen

De drijfveren van dat handvol gamers om in die oude games te blijven lopen uiteen. ‘Tibia’ vindt bijvoorbeeld het merendeel van zijn spelers in Brazilië, waar de bandbreedte van een gemiddelde internetverbinding erg beperkt is en een gemiddelde gamer niet het soort inkomen heeft dat een maandelijks abonnement rechtvaardigt. Een gratis te spelen game die weinig rekenkracht vereist is daar dus ideaal computervertier. Verder hebben die oudere onlinegames vaak een heel hechte spelersgemeenschap, met een goeie sociale controle die toxische spelers geen kans geeft.

'Runescape' (2001). © Jagex

En onderschat ook de nostalgiefactor niet. “Er zijn spelers die zijn opgegroeid met onze game, en hem daarom tot vandaag nog blijven spelen”, vertelde productmanager Matthew Kemp van Jagex, het Britse bedrijf achter het ook alweer 21 jaar oude ‘Runescape’, ons een jaar of twee geleden. “Het wordt na verloop van tijd ook een kwestie van investering: hoe meer tijd je in je personage steekt, hoe meer return hij voor je opbrengt.”

