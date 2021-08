Waarom 23 miljoen gamers kaartspel 'Hearthstone' spelen

Fantasykaartspel ‘Hearthstone’ blijft troefkaarten uitspelen

In papieren vorm bestaan fantasykaartspellen, met draken, trollen en andere wezens uit het rijk der Tolkien-achtige fantasieverhalen, al decennia, met Magic: The Gathering op kop. Maar ze duiken ook veelvuldig op pc’s, mobiele toestellen en gameconsoles (een beetje in die volgorde) op. Magic: The Gathering maakte enkele jaren geleden een mooie digitale transitie met zijn Arena-game op laptops, tablets en smartphones, en ondertussen zijn er tal van kaartspel-spin-offs van bekende gamereeksen.

Het Amerikaanse Riot Games bouwde bijvoorbeeld zijn digitale fantasykaartspel Legends of Runeterra naast zijn grote onlinegame League of Legends. Bij de eveneens succesvolle Witcher-games hoort ook al enkele jaren het fantasykaartspel Gwent. En verder zijn er DCCG’s (Digital Collectible Card Games) als Slay the Spire, Faeria, Loop Hero, Ascension en Griftlands.

Volledig scherm 'Hearthstone' in actie. © Blizzard Entertainment

Blijvende kwaliteit

De absolute topper in dat aanbod, met volgens marktstudiebureau Superdata Research zo’n kwart van de ongeveer 2 miljard dollar die al die digitale fantasykaartspellen samen opbrengen, is Hearthstone: Heroes of Warcraft. Een game van het Amerikaanse label Blizzard Entertainment (ook dus van andere toppers World of Warcraft en Overwatch) die momenteel zo’n 23 miljoen spelers op pc, Mac, iOS en Android telt. Op zijn commerciële hoogtepunt, in 2017, had Hearthstone 50 miljoen terugkerende spelers, maar de helft daarvan is nog altijd meer dan goed genoeg voor een game die in 2014 werd gelanceerd, en waar het nieuwe allang af is.

“Er schuilt een universele kwaliteit in”, zegt Nathan Lyons-Smith, directeur productie voor Hearthstone bij Blizzard Entertainment. “De spelmechanieken die erin worden gehanteerd – kaarten in je hand hebben, een pak kaarten schudden, eentje trekken – behoren tot de automatische kennis die ook niet-gamers kennen. Het is gewoon veel makkelijker om dingen concreet mee te maken dan te werken met ‘eenheden die moeten worden uitgezet op een slagveld’, of iets in dien aard. Het is een tijdloze, elegante manier van speldesign.”

Volledig scherm De iPad-versie van de game. © Blizzard Entertainment

Nog steeds een beetje Warcraft

We spraken Lyons-Smith in de aanloop naar de release van United in Stormwind, een nieuwe uitbreiding met 135 nieuwe kaarten, een nieuw verhaal en een nieuwe mogelijkheid voor de speler om bepaalde kaarten die hij in zijn hand heeft in te ruilen voor andere. Hearthstone zag in 2014 het levenslicht als een game die zich – naast de oude Warcraft-strategiegames (1994-2002) en openwereldgame World of Warcraft (2004-nu) – in de fantasywereld Azeroth afspeelt. Maar de meeste fanatieke spelers zien het vooral als een game die op zichzelf staat, en zijn de ondertitel ‘Heroes of Warcraft’ goeddeels vergeten.

“Dat komt omdat we altijd resoluut onze eigen verhalen zijn blijven vertellen”, zegt Lyons-Smith. “Die verhalen vertellen we natuurlijk binnen het grootse, uitgebreide verhaaluniversum dat we de afgelopen kwarteeuw hebben opgebouwd met de Warcraft-games. Maar die ‘lore’ zien we vooral als een speeltuin waarin we ons eigen ding doen. We creëren ook in de eerste plaats onze eigen personages om onze verhalen te vertellen: de dragende figuren uit de andere Warcraft-games duiken gewoon geregeld eens op.”

Volledig scherm Producer Nathan Lyons-Smith. © Blizzard Entertainment