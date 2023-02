Waar is ‘Like a Dragon: Ishin!’ al die jaren gebleven?

GamereviewEr ging negen jaar en een complete remaster over voordat ‘Like a Dragon: Ishin!’, een spin-off van de videogameserie formerly known as ‘Yakuza’, het westen bereikte. Maar nu hij er is hebben we ons prima vermaakt in deze ‘Red Dead Redemption’ van Sega’s serie gangster-rpg’s.

Hebben de gebeurtenissen in de ‘Like a Dragon’-reeks een teletijdssprong op zijn Suske en Wiskes gemaakt, waardoor protagonist Kazuma Kiryu plotseling in de jaren 1860 is terechtgekomen, de laatste jaren van het Japanse feodale systeem? Nee, want Kiryu’s beeltenis wordt in deze spin-off van de serie gangster-rollenspellen gebruikt om Sakamoto Ryoma neer te zetten, zowaar een historische figuur bekend uit de Japanese schoolboeken. Ryoma (1836-1867) was een van de sleutelfiguren in wat historici vandaag de Meiji-restauratie noemen: een periode van grote omwentelingen in het land, waarin de Shogun-krijgsadel zijn macht vebrokkelde, en keizer Meiji de leiding over het hele land helemaal naar zichzelf trok. Dat luidde tegelijkertijd ook een periode van radicale modernisering in, met veel westerse technologie die ineens opdook in het land, en een pijlsnelle industrialisering.

Like a Dragon: Ishin! Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Nu uit voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.



Oosterse western

Maar genoeg geschiedenislesjes nu: het belangrijkste is dat die historische setting in ‘Like a Dragon: Ishin’ bijzonder mooi wordt ingezet om het hoofdpersonage dat je twintig tot vijftig uur lang zult besturen (afhankelijk van hoeveel zijpaden je neemt) een belangrijke rol te laten spelen in de gebeurtenissen. Ryoma is een ietwat dolende samoerai, en daardoor ook het oosterse equivalent van de poor lonesome cowboy: alleen al door de vele parallellen die ook al in de film lopen is het geen enorme sprong tussen outlaw en samoerai, en Sega’s Ryū ga Gotoku-studio dikt die westernvibe bij momenten flink aan.

De broeierige straten van het fictieve provinciestadje Kyo, met hun opdwarrelende stof en hun eet- en drankgelegenheden, doen meteen aan ‘Red Dead Redemption’ denken, ook al een duo games wier universum onderhuidse banden vertoont met ‘Grand Theft Auto’. Waarvan ‘Like a Dragon’ dan ook een soort oosterse quasi-equivalent is: trek de rpg-elementen eraf, en sleutel wat aan de humor (hebben we het zo dadelijk nog wel over), en je had met de centrale delen een grootstedelijke misdaadsimulator met ongeveer hetzelfde sfeertje.

Bovendien zwaait Ryoma met katanazwaarden, zoals dat een samoerai betaamt, maar ook met een – jawel – revolver! Dat is niet historisch incorrect, haasten we ons om erbij te vertellen: Japan was relatief vroeg in de geschiedenis een fabrikant van vuurwapens, en de historische figuur Sakamoto Ryoma had een sterke interesse in westerse technologie en wapens. Het speelt een belangrijke rol in de manier waarop je de game speelt: je kunt ook alleen schieten of met de vuisten knokken, zoals we dat kennen van ‘Like a Dragon/Yakuza’, maar we gingen al snel het liefst voor de combinatie van het blanke staal en het schietgeweertje.

Like a Remaster

Een andere strakke parallel met ‘Red Dead Redemption’: ‘Like a Dragon: Ishin’ gaat over een strijder wiens tijd van gaan gekomen is. Net zoals de dagen van de outlaw geteld waren in het tijdperk van Rockstar Games’ fenomenale westerntweeluik, waarvan de tweede overigens min of meer dezelfde jaartallen bestrijkt als deze game, worstelt Sakamoto Ryoma met de veranderende tijden. Maar anderen in het verhaal méér, en dat vormt een krachtige basis voor een verhalend epos waarin de plotse kwartdraaien in het verhaal driven op complexe personages en onderlinge verhoudingen daartussen.

De kracht van die vertelling, samen met de behaaglijke repetitie in de gevechten en het strakke maar niet overdreven ingewikkelde role playing-systeem, maakt dat we de kleine euvels die ‘Like a Dragon: Ishin’ vertoont ook oogluikend laten passeren. Tot op zekere hoogte is dit een klassieke remaster, met visuele elementen die mee met de tijd zijn, maar animaties die nog in de jaren stilletjes zijn blijven hangen. Ook het feit dat niet alle conversaties fully voiced zijn was al kantje-boord in 2014, en vandaag zo goed als onacceptabel. Net als de idioot lange dialogen, of het feit dat de stad op bepaalde plaatsen zo leeg is als die van de ‘Grand Theft Auto’-games uit het ‘Vice City’-tijdperk. Maar nog eens: we plamuren dat mentaal allemaal makkelijk weg dankzij de onwaarschijnlijke charme die ‘Like a Dragon: Ishin’ uitademt.

Ook onder meer dankzij de vele kleine lolletjes in de game, die de kolderieke lijn van de ‘Yakuza’-reeks verderzetten: yep, er kan een soort karaoke worden gezongen, en je wordt getuige van honderden piepkleine gags die over de gamewereld werden uitgestrooid. Zoals een kind op straat dat huilt omdat het geen groenten mag eten van z’n ouders, of de krijgsheer die al “coochy coochy coo”-end een hondje aait.

