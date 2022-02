Vrede in ‘World of Warcraft’: Alliance- en Horde-spelers mogen binnenkort samenwerken

“Spelers die samen ten aanval gaan, ondanks hun onoverkomelijk lijkende verschillen: dat is goed voor onze game, voor de maatschappij en voor de wereld”, zegt Steve Danuser. De narrative designer van World of Warcraft, hij die dus de verhaallijnen schrijft voor de centrale gebeurtenissen in de onlinewereld, had geen rechtstreeks commentaar op onze toenemend gepolariseerde wereld voor ogen toen hij de verzoenende nieuwe content voor de onlinegame bedacht. Maar het past wel bij de filosofie die de makers hanteren.

Al sinds 2004 moeten spelers die een account aanmaken in World of Warcraft kiezen of ze voor de Alliance (de mensen, zeg maar, en enkele andere rassen) en of de Horde (aangevoerd door de Orcs, reusachtige groene fantasiewezens) zijn. De grote nieuwigheid in Update 9.2.5 van de massieve onlinegame, die voor de nabije toekomst staat gepland, is dat spelers van beide facties eindelijk kunnen samenwerken. Dat is een opmerkelijke démarche voor een game die net gestoeld was op die tegenstelling tussen de twee mogendheden. Een conflict dat eigenlijk zelfs nog tien jaar ouder is: in 1994 verscheen Warcraft: Orcs & Humans, een strategische game over oorlog tussen de twee rassen. Met 9.2.5 wordt dus een tegenstelling van bijna dertig jaar naar de achtergrond verwezen.

“We hopen dat hier veel positieve interacties uit voortkomen”, zegt Danuser. “En we hopen dat het een nieuwe manier wordt waarop spelers met elkaar in contact kunnen komen in World of Warcraft.”

Volledig scherm Anduin Wrynn, ooit een hoge koning van de Alliance, speelt een heel andere rol in de nieuwe 'World of Warcraft'-update. © Blizzard Entertainment

Geleidelijk proces

Bevriende spelers die toevallig een verschillend ras hadden gekozen in World of Warcraft kunnen vanaf die update samen aantreden in vechtarena’s (zogeheten Player versus Player- of PvP-zones) en samen dungeons (kleinere aanvallen met vijf spelers die AI-gestuurde tegenstanders te lijf gaan) of raids (aanvallen met meer volk, meestal eindigend bij een groter ‘boss’-beest) aanvatten.

Het past in een geleidelijk proces, zegt Danuser. In Battle for Azeroth, de grote WoW-uitbreiding uit 2018, eindigde de hoofverhaallijn al met een wapenstilstand tussen de twee facties. “Er is momenteel een soort detente”, oppert Danuser. “Het is niet zo dat ze bondgenoten zijn geworden, maar ze zijn het erover eens dat de oorlog tussen de twee, en de verwoesting die erdoor werd veroorzaakt, slecht is voor Azeroth. Het is niet dat de rivaliteit is verdwenen: ze zijn nog altijd op hun hoede voor elkaar. Als je een Alliance-speler bent, ben je nog steeds niet welkom in Horde-hoofdstad Orgrimmar en vice versa. Maar zoals we al een paar keer hebben getoond in de loop van World of Warcraft en de verschillende uitbreidingen, zijn er veel momenten geweest waarop de Horde en Alliance die verschillen opzij moesten zetten om samen te werken tegen een grotere dreiging.”

Volledig scherm En euh ja, er kunnen reuzenslakken worden bereden vanaf de nieuwe update. © Blizzard Entertainment

Verdere plannen

Die grotere dreiging komt er al iets eerder. Deze week verschijnt uitbreiding 9.2, met het slot van de Shadowlands-campagne. Daarin werd een andere oorlog uitgevochten: een om heerschappij van het hiernamaals van fantasiewereld Azeroth. Maar ook in wat er daarna komt heeft World of Warcraft-maker Blizzard Entertainment een plan voor de Alliance en de Horde. “Het is een kleine stap vooruit”, zegt Morgan Day, lead game designer van World of Warcraft. “Maar er komen er nog. Er is een zeer reële focus van onze kant wat de identiteit van de Horde en de Alliance betreft. Zoals hoe ze problemen oplossen, wat hun filosofieën zijn. We willen trouw blijven aan die rijke overlevering. Maar, en daar zijn we heel pertinent in, we willen ook nog meer zoeken naar manieren waarop die twee groepen met elkaar kunnen samenwerken. Dat zit in ons plan voor de volgende vijf à tien jaar.”

Volledig scherm Natuurlijk zitten er ook opnieuw een pak duistere wezens in de update. © Blizzard Entertainment

