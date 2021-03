Volg hier om 19 uur LIVE de finale van Belgische League of Legends-competitie

Het League of Legends-team van voetbalploeg KV Mechelen doet het enorm goed in de Belgian League. Met hun onorthodoxe speelstijl en een oceaan aan mogelijke champions in de draftfase, hebben de spelers enorm veel opties. KVM Esports kan rond elke lane spelen, maar speelt vooral het liefste weg van Slyv3r in de botlane. Die wordt vaker op een champion gezet die veel mogelijkheden en ondersteuning biedt, maar waar niet per se rond wordt gespeeld.

Aan de andere kant heb je regerend kampioen Sector One, dat na een wisselvallige split nu toch de play-offsbuff te pakken heeft gekregen. Onze ogen blijven toch vooral gericht op Zhergoth en Aesthetic, die in de afgelopen twee Best of 5’s op een hoog niveau presteerden en een leidende kracht in dit team zijn. Bovendien is de botlane veel consistenter gaan spelen in Mytheos en Forsaken, die mogelijk nog een gevaar kunnen vormen voor Slyv3r. En dan hebben we het nog niet eens over Night in de midlane gehad, tegenover Mikkel van KVM Esports.