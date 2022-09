Vijftien jaar ‘Assassin’s Creed’: spot de tijdperken

Iedere aflevering van de ‘Assassin’s Creed’-videogamereeks draait rond een clash der beschavingen, een pivotaal moment in de wereldgeschiedenis, waarachter zich vervolgens een Dan-Browneske strijd tussen twee geheime genootschappen (Assassijnen tegen Tempeliers, of de Hidden Ones versus de Order of the Ancients in de recentste delen) voltrekt. In de allereerste game (2007) stond de Derde Kruistocht centraal, met een nakende strijd tussen de Islam en het Christendom in het Jeruzalem, Damascus en Akko uit die tijd. In een daaropvolgende trilogie van titels ging het over de renaissance en de naweeën ervan, en verplaatste de actie zich naar Firenze en Venetië (‘Assassin’s Creed II’, 2009), Rome (‘Assassin’s Creed: Brotherhood, 2010) en Constantinopel (‘Assassin’s Creed: Revelations’, 2011).