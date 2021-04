Vijfentwintig jaar ‘Resident Evil’: het verhaal tot dusver

gamesVolgende week verschijnt Resident Evil Village, het achtste deel van een reeks horrorgames die nu al een kwarteeuw loopt. Tijd om het allemaal nog eens op een rijtje te zetten: wie was die Umbrella Corporation en dat T-Virus ook weer, en wie waren de protagonisten die geregeld haasje-over bij elkaar doen in de games?

Resident Evil (1996)

Er gebeuren vreemde dingen in en rond de Spencer Mansion, een griezelig verlaten landhuis ergens in het Midwesten van de Verenigde Staten. Een heel team van het Special Tactics And Rescue Service (S.T.A.R.S) was al verloren geraakt in de buurt, en een tweede equipe moet nu zijn toevlucht zoeken tot het huis nadat het in de omringende bossen werd aangevallen door een roedel monsterlijke honden.

Het leidt protagonisten Chris Redfield en Jill Valentine recht naar het vermaledijde landhuis, waar ze nog ergere griezels tegen het lijf lopen, en waar ze uiteindelijk het ondergrondse zombie-laboratorium ontdekken dat het vileine farmaceutische bedrijf Umbrella aan het bouwen is. Oprichter Oswell E. Spencer ontdekte, jaren voor de gebeurtenissen in deze eerste game, samen met een trits andere wetenschappers het Progenitor Virus in een exotische bloem in Afrika, een virus dat in staat blijkt om zich te mengen met het DNA van zijn slachtoffers. Spencer wilde zijn vondst onder meer gebruiken voor de creatie van een reeks hyperintelligente jongelingen, maar door het te mixen met het ebolavirus puurden ze er ook dat T-Virus uit, eigenlijk bedoeld als biologisch wapen.

Volledig scherm Het begon vijfentwintig jaar geleden in een verlaten landhuis. © Capcom

Resident Evil 2 (1998)

In de tweede game slaat het T-virus over van de inwoners van het landhuis op het nabijgelegen stadje Raccoon City. Het is tijdens deze grootser opgezette sequel dat de volledige cast van de serie, die in zowat alle verdere afleveringen zou opduiken, compleet werd gemaakt: Chris Redfield en Jill Valentine waren de protagonisten uit de eerste game, maar in Resident Evil 2 werd hun plaats onder het voetlicht ingenomen door de schimmige bedrijfsspionne Ada Wong en het duo Leon S. Kennedy en Claire Redfield (Chris’ zus), die allebei flikken zijn voor de politiezone Raccoon City.

En nee, natuurlijk zijn het ook weer geen gewòne flikken: ze zijn beter bewapend en getraind dan een doorsnee wetsdienaar omdat ze - net als Redfield en Valentine - tot de S.T.A.R.S.-equipe behoren, een speciale eenheid die werd opgericht met private steun, onder meer van het biochemische bedrijf Umbrella Corporation.

Ook maakten we tijdens deze game kennis met Albert Wesker, de kapitein van de eenheid, die een joekel van een verborgen agenda koestert, een vuige hand had achter de schermen van het incident in het landhuis uit de eerste game, en in latere delen zo’n beetje een constant terugkerende en maar niet kapot te krijgen tegenstander blijkt. In 2019 bracht uitgever Capcom een tegelijkertijd moderne én natuurgetrouwe remake van deze game uit.

Volledig scherm In het tweede deel zaaide de zombieplaag uit naar Raccoon City. © Capcom

Resident Evil 3: Nemesis (1999)

Tijdens de apokalyptische gebeurtenissen van Resident Evil 3: Nemesis (1999), dat zich nog steeds afspeelt in Raccoon City, moet de teruggekeerde protagoniste Jill Valentine, samen met een troep andere overlevenden, zien te vluchten uit het door zombies vergeven Raccoon City. Deze derde game vertelde een intiemer verhaal, maar speelde zich wel in een veel ruimere setting af: de straten van het stadje, waarvan in de tweede game eigenlijk alleen maar het politiekantoor werd aangedaan. En het eindigde – spoiler alert – vrij explosief, met een atoombom die op het stadje werd gedropt. Ook deze derde game kreeg vorig jaar een gemoderniseerde remake.

Volledig scherm De derde game rondde de Raccoon City-cyclus af. © Capcom

Resident Evil 4 (2005)

Een volgende Resident Evil-cyclus begon pas in 2005 met deze vierde game. Die bracht de speler deze keer in Spanje, met als protagonist Leon S. Kennedy, die nu in dienst van de Amerikaanse overheid werkt en is neergestreken in de asgrauwe streek om de dochter van de president te redden, wier vliegtuig zonet hier was neergestort.

De ‘zombies’ in Resident Evil 4 waren zogeheten Ganados, eenvoudige dorpelingen die werden aangestoken door een geheimzinnige ziekte. De ware vijand was deze keer een geheimzinnige parasiet die Las Plagas heette, maar Kennedy moest ook een eenzame strijd voeren tegen een geheimzinnige sekte, de Illuminados. Onvergetelijk was die smerige Chainsaw Man.

Volledig scherm Deel vier verplaatste de actie naar Europa. © Capcom

Resident Evil 5 (2009)

Na Resident Evil 4 nam de reeks opnieuw een pauze van vier jaar, om pas in 2009 terug te keren met het vijfde deel. Dat verplaatste andermaal de setting naar een nieuw continent: na de Verenigde Staten en Spanje bevonden we ons nu in een niet nader genoemd West-Afrikaans land, waar in de fictieve Kijuju-regio de bloem werd herontdekt die de bron vormde voor het Progenitor-virus. Deze keer is het de beurt aan Chris Redfield, een van de twee hoofdrolspelers uit de originele Resident Evil, om een nieuwe zombie-uitbraak, veroorzaakt door die vondst, tegen te gaan.

Opnieuw komt hij een oude bekende tegen tijdens zijn tocht: Albert Wesker. Die werkt nu voor Tricell, een al even duistere concurrent voor Umbrella Corporation. Onder die nieuwe werkgever besmette hij alvast een bende arme bewoners met een gemodificeerde versie van Las Plagas, en is dankzij de ontdekking van de bloem bezig aan een nòg gevaarlijkere variant.

Volledig scherm Deel vijf zocht het in Afrika. © Capcom

Resident Evil 6 (2012)

Om de plot van Resident Evil 6 juist uit te leggen, moeten we eventjes verder terug in de tijd. Die atoombom op het verdoemde Raccoon City aan het eind van Resident Evil 3? De man achter de knop was Derek C. Simmons, presidentieel adviseur voor nationale veiligheid, en in het geniep tevens lid van een geheim genootschap dat The Family heet, de originele werkgevers van superspion Ada Wong. Simmons was met zijn eigen zombieresearch bezig, en beval de atoomaanval bij wijze van dekmantel. Met een nieuw virus dat hij liet ontwikkelen, het veel gevaarlijkere en veel afzichtelijkere ondoden opleverende C-Virus, pleegt hij een aanval op het stadje Tall Oaks, waar de president van de Verenigde Staten zich niet toevallig ophoudt: die stond namelijk dicht bij het moment waarop hij dit nieuwe booswicht zou ontmaskeren. Maar gelukkig begeven oudgedienden Chris Redfield én Leon S. Kennedy zich weer ter plaatse.

Volledig scherm Het veel actievollere zesde deel. © Capcom

Resident Evil 7: Biohazard (2017)

Resident Evil 7 maakte een forse bocht van 360 graden, en keert in veel opzichten terug naar een setting die vergelijkbaar is met die van de allereerste game uit de reeks: een verlaten landhuis, deze keer ergens in de staat Louisiana, waarin allerlei verschrikkingen huizen. Alleen zijn de belangrijkste griezels deze keer geen anonieme zombies, maar hebben ze een uitgesproken identiteit. Er is iets vreemds aan de hand met het gezin Baker, zoveel is duidelijk: vader Jack, moeder Marguerite en zoon Lucas lijden aan een vreemde aandoening waardoor ze extreem gewelddadig én zo goed als onkwetsbaar zijn. De game introduceert een nieuw hoofdpersonage, Ethan Winters, en diens vrouw Mia. Die spelen ook de hoofdrol in het begin van Resident Evil Village.

Volledig scherm Resident Evil 7: Biohazard keerde terug naar de pure overlevingshorror. © Capcom