Vijf videogames om de komende maanden naar uit te kijken

VideogamesWat valt er allemaal te gamen in 2023? We doken in de releasekalenders van de grote gamehuizen, en diepten daar deze vijf veelbelovende blockbusters uit op.

Hogwarts Legacy

Deze openwereldgame gebaseerd op het Harry Potter-universum wordt al een dik jaar lang gehyped, maar die grote aandacht lijkt voorlopig terecht en welverdiend. Ook al hebben we nog geen vroege versie van ‘Hogwarts Legacy’ in onze tengels gehad, en heeft de game minstens een klein deel van zijn aandacht te danken aan controverses die errond zijn ontstaan. Zoals het feit dat je in deze vertelling, die zich losjes honderd jaar voor de gebeurtenissen in de Harry Potter-boeken afspeelt, illegale toverspreuken kunt uitspreken waarmee je andere aspirant-tovenaars kunt doden. Het is een game van het Zweedse Avalanche Studios, gespecialiseerd in openwereldgames, en vooral bekend van de ‘Just Cause’-titels.

Verschijnt op 10 februari voor PlayStation, Xbox, Switch en pc.

Star Wars Jedi: Survivor

Op de Game Awards, eind 2022, tuimelde dit vervolg op de ijzersterke én canonieke ‘Star Wars’-actiegame ‘Jedi: Fallen Order’ op het scherm als een van de meest tot de verbeelding sprekende nieuwe titels voor dit jaar. En in maart is het al zover: dan kun je opnieuw als de ondergedoken Jediridder Cal Kestis (Cameron Monaghan) soldaten van het nog in volle oprichting zijnde Galactische Keizerrijk fileren met je lichtsabel in ‘Star Wars Jedi: Survivor’. De gevechtsanimaties worden soepeler, de graphics (want alleen op new-gen-hardware) knapperiger, het aantal beschikbare lichtsabels (waarvan eentje met zo’n pareerstang à la Kylo Ren) veelvuldiger.

Verschijnt op 17 maart voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.

Beeld uit 'Star Wars Jedi: Survivor'. © Electronic Arts

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Het langverwachte vervolg voor modern videogame-icoon ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ is niet meer zò langverwacht. In mei kunnen Switch-spelers opnieuw in de monumentale wereld van Hyrule duiken. Deze keer ook iets meer in de hoogte: ‘Tears of the Kingdom’, waarover Nintendo voorlopig weinig nieuws loslaat, laat je onder meer het luchtruim kiezen op de rug van reusachtige mechanische vogels. Zwevende eilanden voegen bovendien wat extra landmassa toe aan de kaart.

Verschijnt op 12 mei voor Nintendo Switch.

Beeld uit 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom'. © Nintendo

Suicide Squad: Kill The Justice League

Het lichtjes teleurstellende ‘Gotham Knights’ was geen onderdeel van WB Games’ ‘Batman: Arkham’-canon, maar het met rasse schreden aanstormende ‘Suicide Squad: Kill The Justice League’ uitgesproken wèl. Het bouwt verder op de gebeurtenissen aan het slot van ‘Batman: Arkham Knight’, maar is verder alwéér een DC-game zonder Batman in een prominente rol (al sprak de betreurde Kevin Conroy er wel nog voor ’t laatst de stem van de gevlederde wreker voor in). Je kruipt in de huid van een van de antihelden uit DC’s schurkengroepering, die deze keer letterlijk de Justice League-helden – gebrainwasht door superbooswicht Brainiac – een kopje kleiner moeten maken. Verwacht je opnieuw aan veel vuile knokpartijen, en natuurlijk een spectaculaire inzet van superkrachten en futuristisch wapentuig.

Verschijnt op 26 mei voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.

Beeld uit 'Suicide Squad: Kill the Justice League'. © WB Games

Street Fighter 6

De zesde aflevering van de bekende beat ‘em up-reeks loopt vooral in de kijker door de ‘Splatoon’-achtige effectjes die op welgekozen momenten over de actie worden gekliederd. Maar wie tuk is op het betere precisiewerk zal zeker worden gecharmeerd door het gloednieuwe Drive-systeem dat aan de gameplay werd toegevoegd, en waarmee je wordt verplicht om tactische beslissingen te nemen terwijl je schoppen en meppen staat uit te delen. Verder mag je je aan minstens twee gloednieuwe vechtjassen verwachten, en houdt een soort van Easy Mode ook nieuwelingen in het spel. Lees hier onze recente preview van de game.

Verschijnt op 2 juni voor PlayStation, Xbox en pc.