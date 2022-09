Vijf redenen waarom ‘Splatoon 3’ spetters zal geven

1 - ‘Super Mario Galaxy’-vibe

De bulk van ‘Splatoon 3’ is natuurlijk multiplayer (hebben we ’t uiteraard zo dadelijk nog over), maar er is ook een singleplayerverhaal voorradig dat ‘Return of the Mammalians’ heet. Het bestaat uit korte, snedige levels (3 tot 5 minuten), die qua opzet weleens willen verschillen van elkaar: sommige bevatten bijvoorbeeld omgevingspuzzels, andere zijn meer actiegericht. Ze doen, in hun variatie en de manier waarop ze moeten worden doorkruist erg aan ‘Super Mario Galaxy’ denken. Dat is geen toeval, zeggen ze bij Nintendo: bij momenten word je honderden meters ver geworpen om de rest van de level af te werken.