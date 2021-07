Vijf redenen waarom je nu écht wel ‘A Plague Tale: Innocence’ moet spelen

Twee jaar geleden was A Plague Tale: Innocence de beste videogame die niemand heeft gespeeld dat jaar. En dat is jammer, want het is een verrekt krachtig middeleeuws videogamedrama. Omdat de 4K-versie van de game vandaag verschijnt op de consoles: vijf redenen waarom je hem nu écht wel eens moet gespeeld hebben.

Amicia en Hugo trekken door Franse middeleeuwse dorpjes, op de vlucht voor meerdere dreigingen tegelijk.

1 / ‘The Last of Us’ in de middeleeuwen

“Gaan we mama en papa zien wanneer we aankomen?”, vraagt de vijfjarige Hugo terwijl je hem meesleurt in je vlucht doorheen een Frans middeleeuws dorp. “Natuurlijk”, antwoordt je spelerpersonage, de veertienjarige Amicia, minder dan een uur nadat ze getuige is geweest van de wrede moord op hun beide ouders door een gemaskerde inquisiteur. A Plague Tale: Innocence hakt er al snel in: dit wordt een forse brok interactief drama, die op een paar onverwachte momenten stevig in je hart zal knijpen. Met grootse verhaalwendingen, maar ook op wat intiemere momenten tijdens de gameplay. A Plague Tale: Innocence levert de actie van een Uncharted, maar heeft ook de emotionele resonantie van een interactief drama à la Heavy Rain. Noem het gerust, nu we toch aan het namedroppen zijn, een middeleeuwse The Last of Us.

Dankzij de 4K-remaster ziet alles er nog levensechter uit. Je hebt daar natuurlijk wel een PlayStation 5 of Xbox Series X voor nodig. De pc-versie ondersteunde al 4K als je computer krachtig genoeg is.

Engelse soldaten zijn maar één bedreiging die zus en broer het hoofd moeten bieden.

2 / Historisch correcte pret

A Plague Tale: Innocence speelt zich af in de streek rond Bordeaux, in het jaar 1349. Hugo en Amicia moeten er op de vlucht voor de kwade machten die de familieburcht van de twee zijn binnengevallen en er iedereen hebben uitgemoord, en komen tijdens die vlucht tegen nog meer abominaties te staan. Halfweg de veertiende eeuw hield de inquisitie namelijk een groot deel van Europa onder de plak, maar het tijdsgewricht markeerde ook het begin van de Honderdjarige Oorlog, waarin de toenmalige Franse heersers over Engeland ook aanspraak maakten op de Franse troon door middel van een invasie. Engelse soldaten zijn dus een tweede macht die lelijk huishoudt in de streek. En dan is er de pest, die ‘plague’ uit de titel, die evenééns op datzelfde moment in de geschiedenis woedt onder de Franse bevolking.

De streek die er wordt getoond is heel specifiek: ze strekt zich uit tussen de Franse steden Bordeaux en Périgueux, een streek die de designers van de game, bij het Franse gamebedrijf Asobo, goed kennen: die is namelijk gevestigd in Bordeaux. Opvallend is dan ook de enorme zorg voor detail die de makers aan de dag legden. Er weerklinkt liermuziek die je zo in het tijdsvak brengt, en ook de omgeving werd goed gescand: tijdens de korte sequentie die we hands-off gepresenteerd kregen, op een slagveld ergens in het weidse Franse platteland, was onder meer een vervallen Romeins aquaduct tussen het landschap te zien, een van het soort dat je ook vandaag nog niet zelden tegenkomt wanneer je een autorit door Frankrijk maakt.

De streek rond Bordeaux, zoals ze eruitzag in de veertiende eeuw, werd met veel oog voor detail in de gamewereld gebracht.

Ook de vele oorlogsgruwelen uit die tijd worden het tweetal niet gespaard.

3 / Die ratten!

Alsof dat nog niet genoeg was, voegden de designers daar nog een vierde dreiging aan toe: een bovennatuurlijke kracht die vanaf de eerste sequenties van de game opborrelt van onder de bodem, en zonder ommezien iedereen in zijn buurt naar beneden sleurt en - zichtbaar - verteert. Die spectaculaire, soms huizenhoge kathedralen van ratten, die ineens kunnen opduiken, vormen een soort bovennatuurlijk element in de game. Op bepaalde momenten, vertelden ze ons bij ontwikkelstudio Asobo, kunnen er 6.000 tot 8.000 ratten tegelijkertijd op het scherm zijn. En dat geloof je meteen wanneer je ermee wordt geconfronteerd: iedere keer dat die beesten zichzelf naar de oppervlakte krieuwelen, loopt er gegarandeerd een koude rilling over je rug.

Brr, die ratten!

Gelukkig kunnen de beesten worden afgewend met licht of vuur.

4 / Zeer aparte gameplay

A Plague Tale: Innocence is een third person-actiegame, maar er zit weinig of geen combat – gevechten – in: Amicia is, als veertienjarig meisje ocharme, natuurlijk kansloos tegen de soldaten en geweldenaars die haar en haar broertje belagen, en moet dus gebruik maken van haar (dus: jouw!) gezond verstand om ze te verschalken. Ze heeft een slinger tot haar beschikking waarmee ze stenen kan katapulteren, maar die dient vooral om levensloze objecten te raken, zodat de twee verderkunnen in kleine omgevingspuzzels, of zodat ze afleiding kan creëren tijdens het sluipen. Maar op locaties waar ze én soldaten én ratten tegenkomen, zoals bijvoorbeeld op een slagveld vol doden waar die rotbeesten ineens naar de oppervlakte kruipen, kan ze met haar slinger ook ervoor zorgen dat haar belagers – en niet zij – worden opgevreten door de rattenplaag.

Amicia's slinger is een krachtig wapen voor een veertienjarig meisje dat anders kansloos zou zijn tegen zwaarbewapende en gepantserde soldaten.

Veel van de actie in 'A Plague Tale: Innocence' is vooral sluipwerk.

5 / Klaar voor het vervolg

Volgend jaar verschijnt A Plague Tale: Requiem, het vervolg op deze klepper, voor de PlayStation 5, Xbox Series en Switch (via Switch Cloud Streaming, je speelt ‘m dus eigenlijk in de cloud met je Switch als scherm en controller). Met een oudere Amicia en Hugo (hij lijkt in de trailer zo’n beetje haar leeftijd uit de eerste game te hebben, zij moet dus ondertussen een jonge twintiger zijn), meer combat (Amicia heeft nu een kruisboog), meer intriges, en jawel: meer ratten. Dat maakt van deze zomervakantie een ideaal moment om de eerste game in te halen. We garanderen je dat het je beste tien tot twaalf game-uren van de zomer zullen zijn. Ook deze ‘remaster’ is te spelen op PlayStation 4 en 5, Xbox One en Xbox Series, en Switch via Cloud Streaming.

Je vijfjarige broertje behoeden voor de ergste gruwelen is gewoon deel van de gameplay.