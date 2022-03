Vijf jaar oud, en springlevend. Maar is ‘Destiny 2' nog altijd de moeite om mee te starten?

gamereview “Wat in godsnaam ís deze nonsens?”: ‘Stranger of Paradise Final Fantasy Origin’ koppelt een hoop onzin aan fantasti­sche gameplay

Het kan al vrij vroeg zijn of het kan even duren, maar tijdens het spelen van ‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’ komt er ongetwijfeld een moment waarop je denkt “Wat in godsnaam ís deze nonsens nu eigenlijk?” En de volgende vraag die je jezelf zal stellen, is of je dat nu eigenlijk positief of negatief moet interpreteren. De kans is echter behoorlijk groot dat je het lang nadat de credits over het scherm gerold zijn, nog steeds niet met zekerheid kan zeggen.

