Vijf instap-rollenspellen voor de geïnteresseerde leek (en één waar je als ‘n00b’ beter van afblijft)

VideogamesJe kunt de meest verstokte gamer zijn, maar toch nog nooit een role playing game hebben aangeraakt. Het is namelijk een nogal hermetisch genre, dat voorkennis vereist over concepten en mechanieken als XP-scores, leveling en looting. Maar een overstap naar rpg’s is niettemin, ook als je gewoon van actiegames of shooters houdt, makkelijker dan het lijkt. Hier zijn je vijf beste instappers.

Eender welke ‘Pokémon’-game

Laat ons hiermee beginnen. De Pokémon-games leren je in de eerste plaats een vaardigheid die ongemeen belangrijk is in het genre: geduld. Dat zal in ieder geval op de proef worden gesteld, want games in deze serie blinken sowieso niet erg uit in zijn steil opklimmende uitdagingsgraad. Ook leer je er de cyclus van de turn-based-actie mee, die heel belangrijk is in het genre: de gevechten waarin je je eigen ‘zakmonsters’ andere gedrochtjes te lijf doet gaan werken met beurtelingse aanvallen. En ook begrippen als de critical hit, een tijdelijk voordeel in de strijd, krijg je in deze game met de paplepel ingevoerd. Een mooie instapper dus, die al snel verslavend zal werken door zijn behaaglijke repetitie, maar de uitdaging blijft lang uit. Een vrij recente Pokémon-game is ‘Pokémon Legends: Arceus’, een wat uitgebreider rpg-avontuur waarin het meer om exploreren dan om vechten draait, en op 18 november verschijnen de ‘klassieke’ vervolggames ‘Pokémon Scarlet’ en ‘Violet’.

Volledig scherm Beeld uit 'Pokémon Scarlet'. © Nintendo

‘Assassin’s Creed: Valhalla’

Wie al van actiegames houdt kan ook handig mee evolueren naar een actie-rpg met ‘Assassin’s Creed: Valhalla’. Je kunt er gewoon in vechten en sluipen, maar die actie wordt in niet geringe mate beïnvloed door de manier waarop je je personage hebt uitgebouwd: daar zitten dus wijze lessen in die je later kunt meenemen naar het zwaardere rpg-werk. Het besluipen van sterkere tegenstanders, bijvoorbeeld, resulteert niét noodzakelijk in hun dood, zoals het dat in oudere ‘Assassin’s Creed’-games (voor aflevering ‘Origins’ in 2017) wèl deed: terug wat afstand nemen, en eerst wat ‘bijlevelen’ of je uitrusting verbeteren, zal altijd een zichtbaar voordeel opleveren.

Volledig scherm Beeld uit 'Assassin's Creed: Valhalla'. © Ubisoft

‘The Witcher III: Wild Hunt’

Eveneens in het genre van de actie-rpg, met veel zwaardvechten en paardrijden doorheen een open fantasywereld, is deze klepper uit 2015. ‘The Witcher III: Wild Hunt’ was de derde, meest gelikte en meest voldragen game uit de al erg hoog aangeschreven ‘Witcher’-reeks, en de Poolse ontwikkelstudio CD Projekt Red deed er in zekere zin het tegenovergestelde voor als bij ‘Assassin’s Creed: Valhalla’: een op zich vrij hard op rpg-mechanieken steunende spellenreeks die gaandeweg wat behapbaarder werd voor minder door de wol geverfde rpg-spelers. Het neemt niet weg dat het achterliggende systeem van variabelen vrij complex is, en dat met name gewicht een belangrijke rol speelt in de handelbaarheid van je wapens.

Volledig scherm Beeld uit 'The Witcher III'. © CD Projekt Red

‘Fallout’

De derde ‘Fallout’ (2008) en diens opvolger ‘New Vegas’ (2010) zijn de beste, maar die zien - tenzij je de pc-versies speelt en die aanlengt met wat visuele ‘mods’ – er ondertussen echt niet meer uit als moderne games. Het op zich prima speelbare, maar achteraf gezien toch niet zo memorabele ‘Fallout 4 ‘ is echter, net als het zonet genoemde ‘The Witcher III: Wild Hunt’, nog steeds een prima game om je volgende stap in de wondere wereld der rpg’s mee te zetten. We gooien hem vooral op omdat hij je nog wat dieper in de mechanieken brengt: hij heeft de volledige complexiteit van een grote rpg, met onder meer de mogelijkheid om wapens en uitrusting te craften. Ook gaven de ‘Fallout’-games ondergetekende de afgelopen 25 jaar de beste intuïtieve inzichten over pantser: je weet bijvoorbeeld zò dat een leren jasje betere bescherming biedt dan de lompen die je in het begin van de game draagt, maar militair ijzeren pantser is nòg beter. Bovendien is de actie op zich nog vrij toegankelijk - schieten is vooral de boodschap - terwijl je het met het impactvolle V.A.T.S.-systeempje (Vault-Tec Assisted Targeting System) bij momenten ook wat tactischer kunt aanpakken. O juist, er is ook een ‘Fallout 76’, die veel recenter is, maar dat is eerder een zijsprongetje voor de gamereeks, waarin overleven centraal staat (het is in essentie een ‘Fallout’-game in alleen maar de ‘hardcore mode’), waardoor deze game ook aan toegankelijkheid inboet.

Volledig scherm De 'Fallout'-reeks blies onlangs 25 kaarsjes uit. © Bethesda

‘The Elder Scrolls V: Skyrim’

En eens je weg bent met een ‘Fallout’, kan deze vijfde aflevering in de ‘Elder Scrolls’-reeks je poort zijn naar een ware fantasy-rpg. Met ‘Skyrim’, dat uitgever Bethesda onder meer met moderne remakes en een Switch- en vr-ervaring onder onze aandacht bleef houden ondanks de al bejaarde status van het origineel uit 2011, ben je helemaal klaar voor het betere werk. De grote opsteker aan deze game is de vrijheid die je als speler krijgt. Waar minder toegankelijke rpg’s je ertoe verplichten om een personageklasse te kiezen in het begin van de game en je vervolgens na tientallen uren spelen confronteren met het feit dat vechten met watermagie toch niet je ding is, draaide ‘Skyrim’ het helemaal om: je gebruikt gewoon de wapens en de magie die je wilt, en naargelang van die keuze past de game de karakteristieken van je personage aan.

Volledig scherm Beeld uit 'Skyrim'. © Bethesda

Slecht idee: ‘Elden Ring’

Misschien wil je een beetje mee zijn met de lopende trends, en dan heb je ongetwijfeld je gamende vrienden over ‘Elden Ring’ bezig gehoord. Dat is inderdaad een fenomenale game, die een uitzonderlijke fantasywereld naar je scherm blaast, mee bedacht door ‘Game of Thrones’-schrijver George R.R. Martin. Maar het is ook een game uit het gevreesde ‘Soulsborne’-minigenre van gangmaker Hidetaka Miyazaki. En dat kenmerkt zich door krankzinnig moeilijke games, op twee sporen: de minste fout in je behendigheid tijdens de gevechten (het is een actie-rpg à la ‘The Witcher III’ en ’Assassin’s Creed: Valhalla’) wordt bestraft met een vroegtijdige dood, en je moet een zéér diepe kennis hebben van het achterliggende systeem van variabelen voor een merkbare verlichting van het leed. Alleen als je de vijf voorgaande games met glans hebt doorgespeeld, is er op zijn minst een beginnen aan ‘Elden Ring’. En dan nog zal het geen makkie zijn.

Volledig scherm Beeld uit 'Elden Ring'. © Bandai Namco