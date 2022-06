Vijf dingen die je moet weten over ‘Outriders: Worldslayer’

gamereviewWie begin vorig jaar dolle pret had in de hondsbrute thirdpersonshooter ‘Outriders’, kan die nu nog een eind verderzetten met ‘Worldslayer’, een nieuwe brok content die de spelervaring met meerdere uren verderzet. Dit is wat je erover moet weten.

1. Het is geen sequel of uitbreiding

Maar eerder iets ergens daartussenin. Wie ‘Outriders’ al heeft kan ‘Worldslayer’ voor zo’n 35 euro als upgrade kopen, maar hij wordt onder de titel ‘Outriders: Worldslayer’ ook in de markt gezet als een volledig nieuwe game voor 55 tot 60 euro. In dat doosje zitten dan de originele game plus de ongeveer vijf à zeven uur durende campagne van ‘Worldslayer’. Die is beduidend korter dan die van ‘Outriders’ zelf (die op zo’n 20 uur afklokt), maar er komt nog meer mee in het pakket – zie daarvoor punt 5.

Volledig scherm Vaak is het kwestie van speciale krachten inzetten. © Square Enix

2. Er is deze keer een centrale baddie

In de centrale ‘Outriders’ was er geen echt aanwijsbare vijand: je streed tegen vijandelijke facties. Dat wordt min of meer verdergezet in ‘Worldslayer’, maar er is deze keer ook een grote baddie: Ereshkigal is een van de eerste Altered, het nieuwe ‘mensenras’ dat is ontstaan door de krachten die spelen op de planeet Enoch, de nieuwe thuishaven van de mensheid die in ‘Outriders’ werd gepresenteerd. Ze beschikt door die lange blootstelling aan die planeet over buitengewone krachten, die wellicht een formidabele tegenstander van haar maken tijdens het eindbaasgevecht. En ze heeft ook een - op zijn zachtst uitgedrukt - doortastende persoonlijkheid. “We wilden wat extra drama introduceren in het verhaal van ‘Outriders’”, vertelde creative director Bartek Kmita ons. “Met een echte vijand in het verhaal wordt het wat meer dan alleen maar vechten om te overleven.”

Volledig scherm Met Ereshkigal, a.k.a. de Worldslayer, komt er een centrale slechterik in het spel. © Square Enix

3. Nieuwe skilltree

De echte nieuwigheid in ‘Worldslayer’, naast de nieuwe vijand, is de flinke uitbreiding van de gameplaysystemen die je erin krijgt voorgeschoteld. De meeste daarvan gaan pas in werking vanaf level 30, maar wanneer je daar niet bent geraakt in de basisgame kun je een ‘boost’-binnenwegje nemen. Vanaf dat punt treedt onder meer een nieuwe skilltree in werking (de ‘PAX Tree’), met extra specialisaties die je er alleen maar bij krijgt wanneer je bepaalde mijlpalen in de nieuwe content hebt bereikt.

Volledig scherm De technologie in 'Worldslayer' is, zoals de beste technologie, moeilijk te onderscheiden van magie. © Square Enix

4. Nieuwe manier van ‘levelen’

Ook zul je twee nieuwe balkjes bovenaan je scherm zien verschijnen. Het bovenste van de twee is je Ascension-level, die het progressiesysteem na XP-level 30 overneemt, en waarmee je bij ieder behaald niveau punten verdient die je kunt investeren in de vaardigheden van je personage. “Er vallen in totaal tweehonderd Ascension Points te verdienen, maar dat zal je ook honderden uren kosten”, zegt Kmita. “We riepen dit systeem in het leven om spelers die lang in de game blijven daar ook voor te belonen.”

Onder je Ascension-balk vind je je Apocalypse Tier, die de nieuwe benadering van moeilijkheidsgraden in ‘Outriders ‘verderzet. Net als je World Tier klimt deze balk omhoog naarmate je meer succes oogst in de strijd en worden de vijanden ook wat heftiger, maar tegelijkertijd komt er ook wat betere loot je richting uit. De Apocalypse Tier-score neemt het vanaf nu over van de World Tiers wanneer je buiten de verhaalcampagne gaat, en gaat vanaf nu – in plaats van de Challenge Tiers - helemaal mee ’t einde.

Volledig scherm Jezelf beschermen is bij momenten even belangrijk als voluit in de aanval gaan. © Square Enix

5. De Worldslayer is niét het einde

Bij ‘Worldslayer’ zit ook de zogeheten ‘endgamecontent’: extra uitdagingen die erbij komen wanneer je het verhaal hebt afgerond en de ‘level cap’ (het hoogste personagelevel) hebt behaald. Na de verlenging van de content in ‘Worldslayer’ kun je het allerbeste van je personage nog inzetten in de Trial of Tarya Gratar, die eveneens meekomt met ‘Worldslayer’. Daarin verken je opnieuw een vers gebied op Enoch, waarin de uitdagingen op je afkomen als een soort hindernissenparcours. People Can Fly heeft zijn endgamecontent een roguelike-kwaliteit meegegeven: je komt nooit echt aan het einde, maar iedere keer dat je de uitdagingen aangaat heb je betere uitrusting dankzij je voorgaande poging.

Volledig scherm De snuiters die je tegenkomt op Enoch zijn nog wat vreemder. © Square Enix

