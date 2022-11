Vijf dingen die je moet weten over geslaagde comeback ‘Sonic Frontiers’

VideogamesHet Japanse gamehuis Sega heeft de afgelopen jaren zijn totemfiguur Sonic een relatief sterke remonte bezorgd, vooral met nostalgische minitoppers als ‘Sonic Mania’. Met nieuwe game ‘Sonic Frontiers’ kijkt Sonic Team, het Sega-cenakel dat zich al meer dan dertig jaar over Sonic-games buigt, eindelijk vooruit. Hier zijn vijf vlakken waarop die operatie geslaagd is.

1 – Hij is in 3D, en toch pijlsnel

Na drie krachtige entrées in de vroege jaren 90 is de Sonic the Hedgehog-reeks snel afgezakt naar een voetnoot in de videogamegeschiedenis, een vergane glorie. Dat heeft de reeks vooral te danken aan haar mislukte sprong naar 3D: het verschil tussen Sonic en vroegere erfconcurrent Mario, die vijfentwintig jaar geleden wél een succesvolle transitie naar drie dimensies maakte, is dat de platformgames rond de blauwe egel naast timing en precisie ook snelheid vereisen. En een personage dat in een driedimensionale wereld rondsjeest maakt moeilijker een demarrage dan in een 2D-wereld. Maar een combinatie van krachtige gamehardware en afgemeten gamedesign maakt dat je in ‘Sonic Frontiers’ toch flink snelheid maakt. Bovendien is het decor bezaaid met rekwisieten die je een duwtje geven in de sprint, zoals boosts en relingen om overheen te roetsjen.

Volledig scherm Beeld uit 'Sonic Frontiers'. © Sega

2 – De wereld is – min of meer – open

Na Mario’s succesvolle sprong naar een open wereld in ‘Super Mario Odyssey’ (2018) brengt ‘Sonic Frontiers’ ook Snorremans’ voormalige tegenstrever in een game met een open wereld. Het is te zeggen: je komt, op de Starfall Islands waarop de game zich afspeelt, in een reeks aan elkaar verbonden open zones terecht, die je uitnodigen tot exploratie, en je ook een aantal bosses en omgevingspuzzels met mysterieuze ringen) presenteren. Het kan gebeuren dat je tijdens die omzwervingen oog in oog komt te staan met vijanden die je (nog) niet aankunt: in dat geval kun je altijd gaan lopen om ze op een later moment opnieuw aan te vallen.

Volledig scherm Beeld uit 'Sonic Frontiers'. © Sega

3 – Er is nog altijd oog voor nostalgie

Er is veel nieuws in ‘Sonic Frontiers’, maar de designers hebben ook de nostalgische elementen uit de Sonic-franchise niet uit het oog verloren. Ze worden wel een beetje gebundeld in zogeheten Cyberspace-zones waarin je tijdens je omzwervingen belandt na het verslaan van een tegenstander: snelheidsparcours die nog altijd in 3D zijn, maar die wel vormelementen uit de oude Sonics uit het Mega Drive-tijdperk terugbrengen.

Volledig scherm Beeld uit 'Sonic Frontiers'. © Sega

4 – Kringetjes lopen

Een compleet nieuwe gameplaymechaniek in ‘Sonic Frontiers’ is de Cyloop: een fel oplichtend blauw spoor dat je met een druk op de knop activeert. Die Cyloop heeft nut in gevechten: een cirkel trekken rond een vijand brengt hem schade toe of breekt zijn pantser af. En ook in het verkennen van de gamewereld, en het ontsluiten van diens geheimen, speelt het een belangrijke rol: loop rond eender welk object, en meestal begint het op te lichten, te bewegen of op een andere manier zijn verborgen kwaliteiten prijs te geven.

Volledig scherm Beeld uit 'Sonic Frontiers'. Sega © Sega

5 – Op de vuist

In tegenstelling tot de bekende Sonic-platformgames blijft de actie in ‘Sonic Frontiers’ niet beperkt tot rennen en springen alleen: er moeten ook tegenstanders worden neergemept. Met een vechtmechaniek die relatief diep gaat: je kunt aanvallen blokkeren en counteren, en gaandeweg bouw je een verzameling combo’s van verschillende aanvallen op. Bovendien is er – hoewel ‘Sonic Frontiers’ verre van een role playing game is – een systeem met vaardigheidpunten en een skill tree waarin je je aanvallen krachtiger maakt.

Volledig scherm Beeld uit 'Sonic Frontiers'. © Sega