Vijf dingen die je absoluut moet weten over ‘Overwatch 2’

gamesDe lancering van ‘Overwatch 2’, een vervolg op Blizzard Entertainments nog altijd immens populaire firstpersonshooter, is op handen. In afwachting van de early-access-versie van de game, die begin oktober uitkomt, laten we je volgende maand onze bevindingen uit de gesloten bètaversie van de game weten. Maar eerst hadden we een gesprek met de makers, dat ons deze vijf ontdekkingen opbracht.

1. Er zal constant nieuwe content bijkomen

Het hele opzet van ‘Overwatch 2’ zal op twee belangrijke manieren verschillend zijn van dat van de voorganger, zeggen ze bij Blizzard. Eén: het wordt free to play, zoals ze al hadden aangekondigd tijdens de Xbox Media Briefing. En twee: het wordt een liveservicegame, met belangrijke nieuwe content die na de lancering – à la ‘Fortnite’, bijvoorbeeld – zal worden geleverd in seizoenen. “Een van de meest opwindende dingen aan het overschakelen naar dat free-to-play-liveservicemodel is dat we nu alle content waaraan we werken kunnen opleveren aan de speler wanneer het klaar is, niet omdat we het moéten klaar hebben”, zegt game director Aaron Keller. “Wanneer je een game in een doos van 60 euro verkoopt, moet daar van alles in zitten. Dus moet je ofwel dingen snel klaar krijgen, ofwel dingen laten liggen tot ze mee in de doos kunnen. Bij een liveservicemodel is dat niet nodig.”

De Junker Queen, een van de nieuwe personages in 'Overwatch 2', in actie. © Blizzard Entertainment

2. Een compleet nieuwe game was noodzakelijk

‘Overwatch’ is natuurlijk een onlinegame, die evengoed min of meer ‘live’ is: sinds de lancering in 2016 is er enorm veel content bijgekomen. Waarom het dan nodig was om een compleet nieuwe genummerde sequel te lanceren? “Omdat er met ‘Overwatch 2’ gewoon héél veel content naar je toe komt”, zegt Jon Spector, commercial lead bij Blizzard Entertainment. “Het is een significante update: nieuwe omgevingen, nieuwe speelmodi, nieuwe helden. Dat betekent ook: een hoop data.”

Rio de Janeiro, een van de nieuwe 'maps' (arenalevels) in de game. © Blizzard Entertainment

3. Geen lootboxes

Dat de game gratis wordt, betekent vanzelfsprekend niet dat Blizzard Entertainment er geen geld aan hoopt te verdienen. De details van dat verdienmodel zullen ze later uit de doeken doen, vertelden de designers ons. Maar één ding zal er in ieder geval niet in zitten: die gevreesde lootboxes. In de eerste ‘Overwatch’ kunnen spelers pakketjes cosmetische content kopen, zonder te weten wat er precies in het doosje zit. In België zijn die echter uitgeschakeld: voor de Kansspelcommissie staat het verkopen van lootboxes gelijk aan het leveren van een gokervaring. Maar ‘Diablo Immortal’, een andere recente Blizzard-game, is gewoon niet beschikbaar in België omdat die verguisde lootboxes nogal centraal in de spelervaring en het inkomstenmodel van die game staan. Hoe dat dan zit met ‘Overwatch 2’, wetende dat het van het verdienmodel van de game afhangt of de game al dan niet hier kan verschijnen?

Heel simpel, zegt Spector: “We hebben besloten om het idee van lootboxes achter ons te laten voor deze game. Er komt gewoon een winkel, waaruit je koopt wat je wilt. We willen dat onze spelers de keuze hebben over waar ze hun geld aan uitgeven. Met een lootbox is de kans altijd heel groot dat de speler teleurgesteld zal zijn in de items die hij eruit haalt. En nu er zoveel content in ‘Overwatch 2’ zal zitten, vonden we het belangrijk dat spelers daar precies de dingen uit kunnen kiezen die het meeste steek houden voor hen.”

Nog een beeld van Rio. © Blizzard Entertainment

4. Er zal meer verhaal zijn

Of liever: meer ‘lore’ of achterliggend verhaal. Opnieuw zal ‘Overwatch 2’ geen lineaire verhaalcampagne hebben, maar zal de wereld – en hoe en waarom dingen daarin zijn geworden zoals ze zijn – zich zoetjesaan aan je openbaren door het exploreren van details in de omgevingen, dialooglijnen en andere morzels aan informatie. “We zijn altijd gek geweest op het universum van ‘Overwatch’”, zegt Keller. “Het is een van de meest meeslepende onderdelen van onze game. Het is moeilijk om verhalen te vertellen in een shooter als ‘Overwatch’. We hebben er een beetje van kunnen doen in het spel, met dialogen en gebeurtenissen, maar het grootste deel van het verhaal werd verteld buiten het spel: met korte animatiefilms, strips, romans en andere media. Dat zullen we ook blijven doen. Maar tegelijkertijd willen we meer verhalen vertellen in de game. ‘Overwatch 2’ zal een player-versus-enemy-ervaring (PVE) hebben, een campagne waarin spelers een veel dieper verhaal krijgen, en een veel beter idee van wat er in de wereld gebeurt.”

De 'roadmap' van de game. © Blizzard Entertainment

5. De game zal constant evolueren

“Dit is nog maar het begin”, zegt Keller. “Omdat ‘Overwatch 2’ een liveservicegame is, zullen we ook constant veranderingen blijven doorvoeren. Niet alleen nieuwe content, maar ook in de manier waarop we balans brengen in de gameplay. De speelarena’s en de helden waarmee je speelt zullen wellicht nooit perfect zijn, omdat mensen altijd nieuwe manieren vinden om het spel te spelen. Dus voor ons is de inzet dat we constant nieuwe veranderingen zullen blijven aanbrengen. Het spel zal altijd fris blijven aanvoelen.”

