Vier redenen waarom ‘Unplugged: Air Guitar’ onze VR-game van het jaar is

game of the yearAl jaren fulmineren we tegen de al te eenvoudige behendigheidsspelletjes voor VR, en hoe ze het ware videogamepotentieel van de technologie in de weg staan. En dan houden we, bijna de tiende verjaardag van de wederkomst der virtuele realiteit vierend, een luchtgitaargame omhoog als beste VR-game voor de verkiezingen van Game of the Year . Maar daar hebben we een paar goeie redenen voor:

1. Quest 2 is een gamechanger

We kunnen het niet hebben over onze VR-game van het jaar zonder eerst het VR-fenomeen van het jaar te noemen: Oculus Quest 2. De ‘standalone’-headset van de Facebook (pardon: Meta)-groep sleet sinds zijn release in oktober vorig jaar al 10 miljoen stuks, zo liet de CEO van Qualcomm, de fabrikant van de chips in het toestel, zich nog niet zo lang geleden ontvallen. Dat is enorm, zeker wanneer je weet dat de totale ‘installed base’ van VR-headsets, het aantal toestellen dat consumenten in huis hebben, wereldwijd slechts 26 miljoen stuks bedraagt, en dat er vorig jaar niet meer dan 5,5 miljoen VR-brillen verkocht zijn geweest. Unplugged: Air Guitar, dat ondertussen ook op ‘grote’ VR-systemen uit is, lijkt wel gemaakt voor deze eerste noemenswaardige VR-bril die je niet hoeft aan te sluiten op een computer of console.

Volledig scherm 'Unplugged: Air Guitar'. © Vertigo Games

2. Guitar Hero liet een leemte achter

Weet je nog, Guitar Hero? In 2005 was de game met het bekende speelgoedgitaartje een binnenkomer van formaat, drie jaar later was het al een megasucces, en tegen begin 2011 had uitgever Activision het ding zo uitgemolken dat het er – wegens een scherpe tuimeling van de verkopen - dan maar de stekker uittrok. De relatieve hype rond Unplugged: Air Guitar, dat ongeveer dezelfde ritmegameplay levert maar dan zonder een accessoire, laat echter zien dat veel gamers zaten te wachten op een nieuwe fix.

Volledig scherm © Vertigo Games

3. Handtracking

Yep, dat had je daarnet goed gelezen: Unplugged: Air Guitar is een soort Guitar Hero, maar dan zonder de Guitar. Je speelt luchtgitaar met het ding, dus ook zonder gebruik van de controllers van de Oculus Quest 2-bril. Hoe werkt dat dan? Door middel van handtracking, een vernuftige feature die op de Quest 2 zit. De camera’s van de headset herkennen de bewegingen van je vingers, en dat werkt snel genoeg om te capteren of je wel accuraat de juiste snaren op een imaginaire gitaar aanslaat.

4. Die tracklist!

Wie ooit Guitar Hero heeft gespeeld, herinnert zich ook nog wel hoe het lezen van de tracklist bij iedere nieuwe game weer het halve plezier was. De games brachten je in een soort koortsdroom van half vergeten rocknummers, en dat is bij Unplugged: Air Guitar niet anders. Er zit een brede waaier van hymnes in om na te strummen, van klassiekers van Ozzy Osbourne en Lynyrd Skynyrd via grungeknallers van The Dandy Warhols en Weezer tot de relatief moderne comedymetal van Steel Panther.

