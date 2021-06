Videogames bestaan 60 jaar en gamejournalist zag enorme evolutie: “Het ‘venten onder elkaar’-sfeertje is écht verleden tijd”

games Maak kennis met Alex Chen, het hoofdperso­na­ge van de volgende ‘Life is Strange’

21 april In True Colors, de nieuwe game in de Life is Strange-reeks die op 9 september in de winkelrekken landt, vlucht Alex Chen naar een klein Amerikaans stadje. Maar de speciale krachten die haar al flink in de problemen hadden gebracht, komen natuurlijk gewoon mee. Wie is de nieuwe protagoniste? Scenariste Felice Kuan en actrice Erika Mori vertellen het in een gesprek met HLN.