Videogameheldinnen hoeven niet meer op topmodellen te lijken

VideogamesWat hebben de nieuwe game ‘Scars Above’ en de zopas op pc verschenen PlayStation-klepper ‘Returnal’ met elkaar gemeen? Jazeker, het zijn allebei ontzettend moeilijke third person-actiegames. Maar ze hebben ook het soort ‘echte’ vrouw in de hoofdrol die eindelijk breekt met de videogame-industrie haar decennialange obsessie voor jonge, schaarsgeklede, op supermodellen lijkende heldinnen.

Weet je nog, het tijdperk van de babes? Het is al eventjes achter de rug in de ruimere media, en ook videogames hebben ondertussen dat beeld van de goed van oren en poten voorziene deerne voorgoed opgeborgen. Kijk maar naar de vrouwelijke hoofdpersonages van ‘Returnal’, dat in 2021 verscheen voor de PlayStation 5 en onlangs een pc-versie kreeg, en de gloednieuwe game ‘Scars Above’: ze zien er voor de verandering eens niét uit als supermodellen. Want dat hoeft ook helemaal niet.

Toevallig spelen ze de hoofdrol in twee games die ontzettend veel op elkaar lijken: beide games zijn third person shooters, en niet de makkelijkste ook. Beide games gaan ook over astronautes die ineens op een geheimzinnige wereld stranden, waar de lokale fauna én flora hen naar het leven staat. Maar ze zullen in de toekomst wellicht vooral worden geprezen omwille van de diversiteit in hun hoofdpersonages. Voor ‘Scars Above’, wiens protagoniste Kate Ward (zelf gecreëerd door de makers, met actrice Erin Yvette als stem) eruitziet als een doodgewone dertiger die wellicht nooit een miss-verkiezing zal winnen (nog eens: hoéft natuurlijk niet!), is het nog vroeg om nu al door het brede publiek te worden ontdekt. Daarvoor zal de game ook Maar ‘Returnal’ kreeg twee jaar geleden al heel wat lof omdat de game met Selene Vassos (eveneens een eigen creatie, met stemmenwerk van actrice Jane Perry) eindelijk een vrouw van middelbare leeftijd als hoofdpersonage heeft. “Eindelijk een videogame waarin ik mezelf zie”, schreef journaliste Susan Arendt iets na de release van ‘Returnal’ in het Amerikaanse magazine Wired.

Volledig scherm Hoofdpersonage Kate Ward in 'Scars Above'. © Plaion

Gamebabes

Kate Ward en Selene Vassos breken allebei met een traditie die zevendendertig jaar geleden begon met Nintendo’s eerste ‘Metroid’-game (1986). Na ongeveer vijf uur door duistere gangen te hebben gerend, lillende aliens tot spijs knallend, ging het futuristische harnas van hoofdpersonage Samus Aran uit, om de spelers – die op dat moment nog niets anders gewend waren dan mannelijke gameprotagonisten – te verrassen met de onthulling dat ze al die tijd een vrouw hadden bestuurd. Als je de game snel genoeg kreeg doorgespeeld hadden de designers er, met de weinige pixels die ze in dat tijdperk tot hun beschikking hadden, wel een vrouw van gemaakt die goed van nullen en énen voorzien was, en toonden haar voor die grote reveal in slip en beha.

‘Metroid’ was verre avantgarde, maar nauwelijks tien jaar later schoof met name videogameheldin Lara Croft een schier onrealistisch schoonheidsideaal naar voren voor vrouwelijke hoofdpersonages in videogames. Het was het begin van een hele trend van de sexy badass ‘gamebabe’, met naast die ‘Tomb Raider’-games ook onder meer de ‘Perfect Dark’-games en de vrouwelijke personages uit vechtgames als ‘Dead or Alive’.

Volledig scherm Selene Vassos, het hoofdpersonage uit 'Returnal'. © PlayStation

Situatie omgedraaid

Tien jaar geleden kwam er al een eerste kentering in die trend met de reboot van ‘Tomb Raider’, toen designers bij ontwikkelstudio Crystal Dynamics hun heldin normalere vrouwelijke proporties lieten aannemen: ze was niet langer de sexy femme fatale van ergens in de dertig, zoals ze werd voorgesteld in de oude reeks. Na de trilogie van ‘Tomb Raider’-games (2013-2018) die uit die koude herstart ontstond, begonnen gamemakers allemaal wat af te wijken van het oude ‘ideaal’. Natuurlijk bleven er eerder exploitatieve ‘badass’-videogamedames verschijnen in gamereeksen als ‘Bayonetta’, en ook de twee protagonistes Cloe Frazer en Nadine Ross uit ‘Uncharted: The Lost Legacy’ (2017) bleven er op zijn minst uitzien als Hollywoodsterren, net als Evie Frye in ‘Assassin’s Creed: Syndicate’ (2015), de vrouwelijke keuze Kassandra uit ‘Assassin’s Creed: Odyssey’ (2018), de vrouwelijke ‘fabrieksinstellingen’ voor Commander Shepard in de ‘Mass Effect’-trilogie, en de n nieuwe Jill Valentine in de remake van ‘Resident Evil 3’ (2020) die gewoon de contouren van de oude (1998) overnam.

Volledig scherm Beeld uit 'Returnal'. © PlayStation

Maar tegelijkertijd is er ook ontegensprekelijk meer diversiteit gekomen in het uiterlijk van moderne videogameheldinnen. Kijk naar hoofdpersonage Aloy in de twee ‘Horizon’-games op PlayStation-consoles en pc, die vorig jaar in de aanloop naar de release van ‘Horizon: Forbidden West’ op de korrel werd genomen door een contingent van trollen op Twitter, Reddit en fanforums omwille van haar – volgens de nog minst gortige reacties - “onconventionele” uiterlijk. Ongeveer hetzelfde viel Abby te beurt in ‘The Last of Us Part II’ (2020), een vrouwelijk hoofdpersonage dat zo gespierd was dat ze, in heel wat negatieve reacties, als “wellicht trans” werd omschreven omdat een echte vrouw volgens hen niet zo gespierd kan zijn (tot crossfit-atlete Colleen Flotsch, wier lichaam model stond voor dat van Abby, hen lik op stuk gaf op Twitter).

Het blijft dus nog wel eventjes een strijd om vrouwelijke hoofdpersonages in videogames te doen belanden die buiten het stereotiepe beeld gaan. Maar Kate en Selene hebben een belangrijke nieuwe stap gezet in dat proces.

Volledig scherm Beeld uit 'Scars Above'. © Plaion