‘Verloren’ game Scott Pilgrim vs. The World is terug, en hoe!

gamereviewEen spel kan op verschillende manieren een cultstatus bereiken. Het kan zo slecht zijn dat het weer leuk wordt, bijvoorbeeld. Of misschien enkel in Japan zijn uitgebracht waardoor de gemiddelde westerse gamer pas jaren later leert van het bestaan ervan. Maar de beste manier om echt een culthit te worden? De combinatie van zowel een uitstekende game als zo zeldzaam mogelijk zijn.

Weinig spellen waren de afgelopen zes jaar zo zeldzaam als Scott Pilgrim vs. The World, dat enkel digitaal uitkwam in 2010 en plots in 2014 uit de PlayStation- en Xbox-shops werd verwijderd. Zes jaar waarin het dus onmogelijk was om het spel te downloaden als je er niet op tijd bij was. De meesten hadden er zich ondertussen bij neergelegd, maar kijk: in september vorig jaar kondigde Ubisoft plots aan dat de verloren titel opnieuw beschikbaar zou worden.

Mocht je de release tien jaar geleden gemist hebben: Scott Pilgrim vs. The World is een ouderwetse 2D beat ‘em up à la Streets of Rage of Double Dragon. Het spel werd destijds uitgebracht in tandem met de gelijknamige film, maar is qua graphics een authentieke adaptatie van de stripreeks van Bryan Lee O’Malley waarop de film dan weer gebaseerd was. Door die keuze voor een op 16 bit-games geïnspireerde stijl oogt de game ook tien jaar na datum nog steeds fris en ook de chiptunesoundtrack heeft nog niets aan kwaliteit ingeboet.

Volledig scherm © Ubisoft

Knokken met knipogen

Deze Complete Edition bevat in de eerste plaats uiteraard het volledige spel uit 2010, waarin je met maximaal vier spelers tegelijk (zowel lokaal als online) jezelf een weg knokt doorheen zeven kleurrijke en uitgebreide levels die zijn volgestouwd met knipogen naar popcultuur allerhande, grappige animaties en geheimen om te ontdekken. De gameplaygimmick die Scott Pilgrim boven het gros van de beat ‘em ups uittilt, is dat er in de levels winkels aanwezig zijn waar je upgrades kan kopen met de munten die je uit de zakken van je verslagen vijanden hebt gemept.

Volledig scherm © Ubisoft

En items die je aanvallen sterker maken of ervoor zorgen dat je meer klappen kan incasseren zul je zeker nodig hebben, want ondanks de vrolijke graphics en opgewekte deuntjes is dit allerminst een makkelijk spel. Sommige van de eindbazen zijn behoorlijk pittig en zelfs de gewone vijanden zijn niet te onderschatten. Waar je in het originele spel kon kiezen uit vier personages (Scott, Ramona, Stephen en Kim) zijn hier ook Knives en Wallace selecteerbaar, twee personages die oorspronkelijk enkel als DLC verkrijgbaar waren.

Volledig scherm © Ubisoft

Extra’s

Daarnaast bevat deze heruitgave nog vier extra spelmodi die leuk zijn voor even, maar op zich geen wezenlijke toevoeging vormen. In Boss Rush moet je zo snel mogelijk alle eindbazen na elkaar verslaan, en Battle Royale is zoals de naam doet vermoeden een multiplayer knokpartij. Dodgeball is trefbal, maar dan gewelddadiger, en in Survival Horror zijn de vijanden plots zombies.

Volledig scherm © Ubisoft

Wanneer het over oudere games gaat, wordt er al snel door een iets te rooskleurige nostalgische bril gekeken. Wat ooit geleden opwindend of vernieuwend was, komt een decennium later al snel over als primitief en gedateerd. Scott Pilgrim vs. The World bewijst echter dat er wel degelijk zoiets bestaat als een tijdloos spel en dat bovendien een triomfantelijke terugkeer uit de digitale vergeetput nooit uitgesloten mag worden.

Volledig scherm © Ubisoft

Bekijk ook: dit zijn dé games van 2021