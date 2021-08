Verhaal van ‘Battlefield 2042’ moet je zelf gaan zoeken

gamesWanneer Battlefield 2042 in oktober verschijnt, zal dat zonder een klassieke verhaalcampagne zijn: de nieuwe aflevering van debekende shooterreeks heeft alleen multiplayer. Maar, zeggen de makers, dat betekent allerminst dat er helemaal géén verhaal in zit.

Midden in een vuurgevecht worden verrast door een tornado of een zandstorm die alles op het slagveld – vriend én vijand, oorlogsmaterieel, stukken van gebouwen – met zich meesleurt: het is alvast een potent beeld dat de ontwikkelaars van nieuwe schietgame Battlefield 2042 op de wereld der gamers heeft losgelaten. En als ze het spelontwerp een beetje goed aanpakken zal het na de verschijning van de game, op 22 oktober, ook een opzwepend extra verrassings- of tactisch element opleveren voor de (maximaal) 128 spelers die tegelijkertijd op het slagveld kunnen zijn.

Chaos heerst

De wereld waarin Battlefield 2042 zich afspeelt, schetst een allesbehalve fraaie toekomst voor planeet Aarde: de klimaatopwarming heeft tot een cascade van natuurrampen geleid, die een deel van de wereld onleefbaar heeft gemaakt. Dat leidde, in de fictie die drie studio’s van gamegigant Electronic Arts rond de aanstaande game hebben gebouwd, natuurlijk tot politieke instabiliteit, met onder meer een aanzienlijke bevolking van ‘No-Pats’ (‘Niet-Gepatrieerden’), die ooit in een van de vele landen leefden die door de wereldwijde tumult verwerden tot failed states, en nu dus geen nationaliteit meer hebben. Die groep is zo groot dat ze haar eigen strijdkrachten heeft, waarover EA vandaag de met gametechnologie gemaakte kortfilm Exodus lanceerde.

Volledig scherm Het klimaat van de planeet is zodanig verstoord in de game dat steden als Doha compleet onbewoonbaar zijn geworden, en nu een slagveld zijn. © Electronic Arts

De wereld die de Battlefield 2042-scenaristen neerzetten slaat behoorlijk vergezochte paden in, maar biedt wel een ideale context voor een game waarin grootschalige gewapende conflicten centraal staan. “Eén catastrofale gebeurtenis in de wereld is een crisis, die gedurende enkele weken het nieuws domineert. Maar wanneer er zo meerdere tegelijk gebeuren: dat is chaos”, zegt scenarist Justin Langley. “Die chaos is de speeltuin die we de speler willen serveren.”

Volledig scherm De oorlogsactie in Doha, maar dan op grondniveau. © Electronic Arts

Vind het verhaal

Traditioneel wordt zo’n verhalend universum uitgediept met een zogeheten singleplayercampagne: een verhaal met een begin, midden en einde waarin spelers het tegen computergestuurde tegenstanders moeten opnemen, tot de booswichten zijn gevallen aan het einde van die vertelling. Maar dat zit dus niét in Battlefield 2042: de wereld vertelt het verhaal terwijl je speelt. “Als je het verhaal zoekt, zal je het ook vinden”, zegt medescenarist Justin Hartin. “Indien niet, dan schiet je gewoon verder op het vijandelijke team. Het verhaal is er om te worden ontdekt terwijl je speelt.”

Volledig scherm Frequente natuurrampen zullen een behoorlijke kink in de kabel zijn tijdens de strijd. Of misschien een tactische opportuniteit? © Electronic Arts

Hoe dat verhaal zich dan aan de speler manifesteert? Op minstens drie manieren. De eerste is door middel van nieuwsuitzendingen die worden uitgezonden door Amerika en Rusland, de twee wereldmogendheden die in het jaar 2042 van de game weer in volle oorlog zijn, met de No-Pat-bevolking en haar eigen strijdkrachten te midden van het vuur. “Maar die nieuwsuitzendingen vertellen niet noodzakelijk de waarheid”, zegt Hartin. “Afhankelijk van uit welke richting de wind komt, zullen er elementen worden verzwegen. Dat geeft de wereld een interessante textuur.”

Volledig scherm Als vanouds in de spellenreeks zal de actie zich ook kunnen verplaatsen naar de lucht, en ter zee. © Electronic Arts

Oude bekenden

Verder hinten de makers op toekomstige gebeurtenissen na de release van de game, die collectief zullen worden beleefd, zoals bijvoorbeeld de meteorietenregen en het zwarte gat in Fortnite. En een deel van de vertelling zal ook op de schouders rusten van personages die de speler kan kiezen in de strijd tegen het vijandige team.

Zogeheten specialists, zoals Kimble ‘Irish’ Graves (stem en beeltenis van acteur Michael Kenneth Williams, bekend van tv-reeksen The Wire en Boardwalk Empire). Dat is een personage dat al in Battlefield 4 (2013) opdook. Het is slechts één van tien Specialists die spelers – naast hun door zichzelf gebricoleerde personage – kunnen kiezen om de strijd aan te vatten. Ook die andere negen personages hebben een persoonlijke historie die steek houdt met de wereld van Battlefield 2042.

“We vertellen het verhaal van een wereld door middel van de personages die je speelt”, zegt Lars Gustavsson, creative director van de game. “Die zullen een stem en een identiteit hebben binnen de spelwereld. Verder zullen we geen mogelijkheid onbenut laten om spelers verhaalcontent voor te schotelen terwijl ze aan het schieten zijn.”