‘Vengeful Guardian: Moonrider’ rekt de rage van de pixelnostalgie nog wat verder op

GamereviewDe retro-inspired -rage, met nieuwe games die proberen te lijken op titels uit de late jaren 80 en vroege jaren 90, duurt ondertussen al langer dan het tijdperk waarnaar gamemakers maar blijven teruggrijpen. En dat is stilaan te merken aan de titels die onder die vlag uitkomen: nieuwste worp ‘Vengeful Guardian: Moonrider’ slaagt er bijvoorbeeld al niet meer in om nog veel nieuws onder de zon te brengen.

Wie vandaag durft te beweren dat we in het gouden tijdperk der videogames zitten, is de overgang tussen de jaren 80 en 90 vergeten. Het waren vreemde, wilde tijden voor dit medium, met meer dan tien platformen waarop er nieuwe games in de handel kwamen: Nintendo en Sega werden stilaan baas, maar ook Atari bleef aanmodderen, er waren een stuk of drie handheldconsoles, er bestonden meerdere pc-platformen (zoals Windows, Commodore Amiga en Atari ST), en gamen in het lunapark was eveneens aan een renaissance bezig.

De games die toen verschenen waren nog vooral in 2D, vroegen een pak meer behendigheid dan vandaag, en alles wat er op het scherm gebeurde kwam in knapperige, grote pixels. Door het aparte audiovisuele universum dat die games tevoorschijn toverden, met veel referenties aan scifi-films, strips en manga, worden er vandaag meer en meer kleinere games ontwikkeld die die magie van weleer willen terugbrengen naar moderne consoles. ‘Vengeful Guardian: Moonrider’ is de recentste uit dat rijtje.

Uit voor PlayStation, Switch en pc.



Alles al gezien

De game hijst je in het weinig benijdenswaardige harnas van een bionische AI-supersoldaat, die in een fascistoïde toekomstige maatschappij in de mot krijgt waarmee hij bezig is, en zich tegen zijn makers keert. Dat gaat met een hoop bloedvergieten gepaard: telkens wanneer je een vijand neerslaat, gutsen het bloed en de ingewanden uit de kieren van diens harnas. Het maakt van ‘Vengeful Guardian: Moonrider’ een prettig spelend, in knappe pixelgraphics opgetrokken, vol fijnzinnige details zittend videogame-tussendoortje, met een paar krachtige nieuwe verrassingen in de gameplaymechanieken. Spring bijvoorbeeld maar eens in de lucht wanneer een vijand komt aangelopen: je een sprongetje maakt om zijn schot te ontwijken zal hij de volgende keer naar boven mikken. Piepkleine details, maar het is mooi dat eraan gedacht is.

Het probleem is echter dat er heel weinig in ‘Vengeful Guardian: Moonrider’ zit dat we nog niet eerder hebben gezien. En we bedoelen daarmee niet in pakweg 1989 of 1992, maar nog maar enkele jaren geleden. Een Robocop-achtige held die half vlees, half blik is, robotninja’s als tegenstanders, veel springen op platformen, bazen die uit het schetsboek van scifi-kunstenaar H.R. Giger lijken te zijn overgetekend: we kennen de uitgewoonde clichés inmiddels al, omdat ze de afgelopen jaren al zo, zo vaak werden gekopieerd.

Ruimtelijk inzicht

Dat gouden tijdperk van pixelgaming, pakweg tussen 1987 en 1993, heeft ook maar iets van zes jaar geduurd. De renaissance ervan is al veel lànger bezig: zeg eigenlijk maar het dubbele. En de prominente games die daaronder uitkwamen – ‘Broforce’, ‘Mother Russia Bleeds’, ‘The Messenger’, ‘Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge’, ‘Streets of Rage 4’ en ‘Axiom Verge’ - waren stuk voor stuk frisser en vernieuwender dan ‘Vengeful Guardian: Moonrider’.

Nog een erfenis uit dat roemruchte verleden die gewoon is meegekomen: ’Vengeful Guardian: Moonrider’ stelt wreed hoge eisen op gebied van behendigheid, timing, doorzettingsvermogen en precisie. Die eerste drie: prima! Maar dat laatste element vraagt om een soort ruimtelijk inzicht dat moderne gamers, die fysisch realistische werelden gewend zijn, niet meer hebben. Ach, die ‘onze game is heel moeilijk’-trend: voor een stuk is het natuurlijk een artistieke keuze, en games van dit soort vinden prima hun publiek. Maar tegelijkertijd is het soms een beetje geforceerd.

Wat wél werkt in ‘Vengeful Guardian: Moonrider’ is de pompende technosoundtrack, die bij het beste hoort wat moderne games – ook in dit genre – te bieden hebben. Maar daarvoor ga je je natuurlijk niet urenlang (de makers noemen een speelduur van twee uur voor de verhaallijn met acht levels, maar reken met inbegrip van trial and error maar op een veelvoud daarvan) in de game blijven zitten.

