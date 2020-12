Veelbelovende game ‘It Takes Two’ wil je weer met veel liefde doen vloeken op je medespeler

gamesVan de makers van co-op-toppertje A Way Out mogen we eind maart It Takes Two verwachten, een door een geschift verhaal aan elkaar geregen serie minigames waarbij je opnieuw met veel liefde zult moeten vloeken tegen je medespeler.

Een game die nooit bestaan heeft op een eveneens nooit in onze winkels gelande eighties-spelconsole, waarbij de twee hoofdpersonages aan de joysticks – die losweg drie keer zo groot zijn als zij – bengelen om ze te bedienen. Op hol geslagen stofzuigers. Een wilde bobsleerit. De taferelen die uitgever Electronic Arts ons al liet zien uit nieuwe game It Takes Two lijken alsof ze uit een goedkope namaakvariant op Mario Party zijn gelicht, maar wij hebben wel een goed oog in de game.

It Takes Two wordt namelijk de nieuwe titel van Hazelight, de Zweedse studio achter het briljante coöp-ontsnappingsdrama A Way Out en diens al even uitstekende voorganger Brothers: A Tale of Two Sons. Wat beide games met elkaar gemeen hebben is hun ijzersterke focus op samenspel: je wordt zodanig aangewezen op elkaar dat een “Loser, wat doe je nu?”-kreet nooit ver weg is. En dat maakt ons natuurlijk benieuwd of opvolger It Takes Two op dat elan zal verdergaan.

Volledig scherm Beeld uit wat wellicht de cover van de game wordt. © Electronic Arts

Poppen aan ‘t dansen

Je duikt in de game als Cody en May, een koppel wier huwelijk in het slop is geraakt, en net tijdens die relationele dip door een toverspreuk verandert in twee poppen. Nu moeten ze het weer met elkaar zien te vinden om de vele uitdagingen te verslaan in de fantasiewereld waarin ze zijn terechtgekomen, aan dat oord te ontsnappen, en uiteindelijk weer naar hun oude lichaam terug te keren.

Net als in de twee voorgangers ligt het verhaalthema van It Takes Two volledig in lijn met de gameplay: alles draait om met elkaar leren omgaan, en dankzij het ronden van obstakels ontdekken dat je ondanks alles beter bent als je samen bent. Josef Fares, de bedenker van de game en eigenaar van studio Hazelight, noemt het een “metaforische” samenspel-ervaring: net als in A Way Out en Brothers kunnen de problemen die jouw pad en dat van je medespeler tegenkomen alleen maar worden opgelost door ze samen aan te pakken. “Maar we hebben alles wat we hebben geleerd uit onze twee voorgaande games nog wat opgekrikt”, zegt Fares. “Het wordt compleet verschillend van wat je verwacht van een coöp-game.”

Altijd met twee

Dus ja, je moét absoluut met twee zijn om It Takes Two te spelen, maar je hoeft niet noodzakelijk allebei de game in bezit te hebben. Hij komt met een Friend’s Pass, waarmee je een bevriende medespeler kunt uitnodigen om hem gratis op diens console te downloaden en me te spelen vanuit zijn eigen luie stoel. Maar klassieke splitscreen-gameplay is ook mogelijk, als je liever elkaar de huid volscheldt in elkaars nabijheid.

Volledig scherm Je moet alles met tweeën doen in deze game. © Electronic Arts

It Takes Two verschijnt op 26 maart 2021, voor PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series, en pc.

Bekijk ook: gênante bug in Cyberpunk 2077 toont penis hoofdpersonage

Bekijk ook: alles over de Super Mario-retroconsole van Nintendo