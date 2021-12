Veelbelovend nieuw rollenspel ‘Forspoken’ bouwt brug tussen westerse en oosterse games

Wanneer de grote baas van een videogamebedrijf dat vorig jaar 2,66 miljard euro omzet draaide mee op het digitale podium kruipt om een nieuwe game voor te stellen, dan weet je dat ze het menen. Maar voordat de creatieve krachten achter Forspoken hun game uit de doeken kwamen doen, liep Square Enix-CEO Yosuke Matsuda dus even het thuiskantoor van een paar tientallen videogamejournalisten binnen, als om te zeggen: nu hebben we wel écht iets speciaals.

Square Enix is, zoals iedere gamer ongetwijfeld weet, het huis van ‘Final Fantasy’, ‘Dragon Quest’, ‘The World Ends with You’, ‘Octopath Traveler’, ‘Bravely Default’ en ‘Kingdom Hearts’. Ze zijn door overnames ook het label achter ‘Tomb Raider’, maar je kunt stellen dat hun corebusiness altijd in roleplayinggames is gebleven. Wat kan er dus zo speciaal zijn aan ‘Forspoken’?

Volledig scherm © Square Enix

Wereldwijd appeal

Misschien dit: de game is momenteel in ontwikkeling bij interne productiestudio Luminous Productions, met een team van 150 Japanse gamedesigners die eerder ‘Final Fantasy XV’ maakten, maar een scenaristenteam dat aan de andere kant van de wereld zit. Square Enix trommelde topscenaristen Amy Hennig (van ‘Uncharted’) en Gary Whitta (ooit een videogamejournalist, maar ondertussen vooral bekend als scenarist achter onder meer ‘Gears of War’ en de film ‘Rogue One: A Star Wars Story’) op, die samen een team van uitsluitend westerse schrijvers aanvoeren.

Volledig scherm © Square Enix

“We wilden een game maken die spelers van over de hele wereld aanspreekt”, zegt Raio Mitsuno, creative producer achter ‘Forspoken’. “De beste manier om dat te bereiken, vonden we, was om scenaristen uit het westen van de wereld in te zetten.”

Weg uit New York

Het verhaal van ‘Forspoken’ – genoemd naar het oud-Engelse woord ‘to forspeak’, een kwade spreuk over iemand uitroepen – speelt zich af in de fantasywereld Athia, maar het begint in New York, waar de met het leven worstelende jonge vrouw Frey Holland woont voordat ze, door een magische speling van het lot, naar Athia wordt gekatapulteerd. De typische – zoals de makers het noemen – ‘transactionele New Yorker’ moet ineens op een heldenqueeste vertrekken, waarin ze ook meteen iets zal doen wat ze in haar duffe leventje in New York voor zich uit kon schuiven: ontdekken wie ze echt is.

Volledig scherm © Square Enix

“Een van de kernconcepten in dit project is het idee van dualiteit”, zegt Mitsuno. “We creëerden een fantasiewereld die vol magie zit, maar we wilden daar het perspectief op van een personage dat geworteld zit in de echte wereld. Frey is eigenlijk de speler zijn avatar in het verhaal. Ook al is ze een door de auteurs bedacht personage.”

Volledig scherm © Square Enix

Typisch RPG-werk

In de wereld van Athia komt Frey tegenover vrij typische rpg-tegenstanders te staan, die ze ook met haar constant groeiende kennis van magie te lijf moet. Er staat een brede waaier aan magische aanvallen tot je beschikking in de game, die ofwel van dichtbij ofwel op afstand moeten worden ingezet: “Positie kiezen is een belangrijk tactisch element”, zegt gamedirector Takeshi Aramaki.

Het is een grote wereld, maar je doorkruist die met een zekere gezwindheid dankzij wat de makers ‘magical parkour’ noemen, een vaardigheid die je zelfs toelaat om snel – een pijn in de aars bij zowat alle openwereldgames tot nu toe – steile kliffen te beklimmen. De actie gaat ook gepaard met typisch Japanse kreetjes: meermaals hoorden we Frey een “Take that!” uitkramen bij het uitdelen van een rake slag. (“Kun je dat uitzetten?”, vroeg een collega.)

Volledig scherm © Square Enix

Matriarchale maatschappij

Athia wordt gerund door de Tanta’s, een groep matriarchale leiders die, wellicht door toedoen van het kwaad dat moet worden bestreden in de game, gek zijn geworden. Die matriarchale maatschappij speelt een belangrijke rol in de thema’s van Forspoken, zegt Mitsuno. “We wilden een wereld die drijft op magie, en die niet als andere fantasywerelden is. Een waarin krachtige vrouwen de boel runnen, dat leek ons wel eens wat. Het feit dat hoofdpersonage Frey uit onze wereld komt, die je wellicht nog altijd een patriarchale maatschappij kunt noemen, verhoogt ook het contrast tussen twee werelden dat centraal staat in het concept van onze game.”

