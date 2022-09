‘Various Daylife’ is een nichegame voor statneukers en grindfanatici

gamereviewDe fenomenale rockumentary rond hardrockgroep Spinal Tap krijgt een vervolg. Dat heeft geen sikkepit te maken met deze game, maar een zinnetje uit de topsong ‘Big Bottoms’ gaan we u toch niet onthouden: “My baby fits me like a flesh tuxedo. I like to sink her with my pink torpedo.”

Op elk potje past een dekseltje, en een aparte game als ‘Various Daylife’ zal vast wel een niche gamers bedienen. Maar ondergetekende is daar geenszins bij. Onze versterker gaat tot elf, om het in ‘Spinal Tap’-termen te zeggen. En deze game houdt het liever bij een gezapige twee.

Werken

Maar genoeg onzin, want wat betekent dit nu allemaal concreet? Je start deze game als een kolonist die een nieuw leven begint op een recent ontdekt continent. Je wandelt in zijaanzicht door een vrij smaakvol maar simpel getekende stad, waar je hier en daar personages met tekstballonnetjes tegenkomt. Want jawel, dit is een RPG, en het staat in steen geschreven dat je in zo’n game een pak saaie tekst moet wegklikken.

Volledig scherm © Square Enix

Mogelijk nog saaier is dat je ook moet werken in deze game. En dat doe je door in het menu allerlei klusjes te kiezen, die je meestal voltooit zonder animatie of ander scherm. En dan nog een klusje, en nog eentje. Het systeem lijkt wel een knipoog naar die stokoude text-basedgames, maar het is de vraag wie zich hier graag mee amuseert. Maar arbeid is nodig, want voor niets komt de zon op, en je hebt geld nodig en stats op te krikken. Maar pas op, want een job starten met slechte stats, kan leiden tot - hou u vast - een mislukte klus en het verlies van stats.

Volledig scherm © Square Enix

Ten strijde met serveerster

Gelukkig bevat de game ook nog wat actie, of toch iets wat erop lijkt. Samen met teamleden ga je turn-basedgevechten aan met allerlei monsters, via magie en fysieke aanvallen. De game introduceert een syteem dat de makers de drie CHA’s noemen, in het Engels Change, Chain en Chance. Door samen te werken met je teamleden moet je de status van je tegenstander veranderen, door de snoodaard bijvoorbeeld in de fik te steken. Daarna kan je een reeks aanvallen aan elkaar rijgen en de klus dan afmaken met een zware kansaanval. En die acties kunnen bijzonder vreemd zijn, zoals de ‘Wilt u afrekenen?’-move van een serveerster.

Volledig scherm © Square Enix

Jup, deze game is apart, maar tegelijkertijd ook heel traditioneel in de uitbouw van je personage, de voorwerpen die je moet meenemen op je missie, etc. De fans kunnen ook smullen van meer dan 20 klassen en meer dan 100 jobs om uit te voeren. Word je enthousiast van dat vooruitzicht, dan is deze game misschien de vlezige smoking voor jouw roze torpedo.

Volledig scherm © Square Enix

