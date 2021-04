Van je eigen drugskartel tot een beren-b&b: managementgames zoeken nieuwe horizonten op

Managementgames werden groot in de vroege jaren 90, met titels als Populous, Sim City en Civilization. De drie decennia daarna zetten die grote drie niet alleen hun eigen langlopende reeksen in gang, maar inspireerden ze ook een hele rist managementgames als Anno (1998), Rollercoaster Tycoon (1999), Tropico (2001), The Movies (2005) en Frostpunk (2018). De afgelopen maanden werd dat aanbod flink uitgebreid, en de nieuwe titels verkennen ook compleet nieuwe horizonten.

Nieuwe richtingen

Zoals Cartel Tycoon, een managementsimulatie waarin je je eigen drugskartel moet doen groeien. Je zet je eigen logistiek van smokkelroutes op, bouwt je coca- en cannabisplantages, creëert nieuwe synthetische drugs, en voert indien nodig oorlog met concurrerende kartels. Het is hetzelfde principe als pakweg Civilization, maar dan in een compleet nieuw thema, waardoor ook de spelmechanieken anders zijn: net zoals bij echte drugskartels, zo leerden de Russische makers van de game uit hun research, zal je drugsbaron relatief snel worden geliquideerd, zodat er een grotere nadruk ligt op het opnieuw opbouwen van je imperium als een van de voormalige luitenants.

Volledig scherm In 'The Tenants' begint het bij bouwen, maar de echte pret zit in het omgaan met vervelende huurders. © Ancient Forge

Alle nieuwe managementgames die de afgelopen weken op de markt kwamen, hebben op die manier wel hun eigen focus. In The Tenants, bijvoorbeeld, run je een appartementsgebouw, en moet je bij sommige van je huurders weleens een spreekwoordelijk brandje blussen. Zoals een luid feestje of een wanbetaler. In Secret Government zet je, als lid van een geheim genootschap, wereldgebeurtenissen vanaf de 17e eeuw naar je hand. In Evil Genius 2: World Domination draait het om de baldadige humor. En al helemaal buiten de lijntjes kleurt Bear & Breakfast, een game waarin je een overnachtingsplaats voor beren runt.

Volledig scherm Beren bouwen een bed & breakfast. © Armor Games

Micromanagen

Al die nieuwe managementgames verschenen, net als de meeste van hun voorgangers, vooral voor de pc. Dat blijft het primaire platform voor dit soort titels, omdat de spelwereld zich niet alleen op een plattegrond bevindt, maar je ook pijlsnel verbanden tussen variabelen moet kunnen leggen. De combinatie van muis en toetsenbord blijft daar de beste manier van besturen voor.

Volledig scherm De grootste rotzak wint in 'Evil Genius 2'. © Rebellion

Het feit dat je soms met tientallen variabelen tegelijkertijd moet jongleren, zorgt er zelfs voor dat spelers beter worden in het leggen van verbanden. Dat maakt dit soort games, onder meer volgens de Amerikaanse onderwijskundige James Paul Gee, waardevol voor jongeren, een spelerscategorie waaronder managementsimulaties erg populair zijn. “Ze leren een hele batterij van elementen te micromanagen, terwijl ze tegelijkertijd lange- en kortetermijndoelen met elkaar in balans brengen”, schreef Gee ooit in het Amerikaanse magazine Wired. “Dat klinkt als iets voor op hun cv’s.”

Volledig scherm Heel Europa komt in de greep van je schaduwmacht in 'Secret Government'. © 1C

Finesses

De nieuwe managementgames brengen ook vaak van die variabelen in de simulatie die andere games in het genre niet hebben. In Secret Government leert de speler zo de finesses van politieke ideologieën uit de afgelopen vierhonderd jaar, en in Cartel Tycoon loert de dood – en de daarbij horende verbrokkeling van het imperium - iets sneller om de hoek dan in andere games. “We hebben de economische paden van de internationale drughandel onderzocht, maar ons verhaal over drugskartels legt ook de nadruk op de consequenties voor iemand die in de drugshandel stapt”, zegt gamedesigner Margarita Shapovalova.

Bekijk ook: