‘Valkyrie Elysium’ blaast met frisse actie nieuw leven in dood gewaande RPG-reeks

gamereviewSoms denk je als gamer: “Goh, nu heb ik wel zin in een nieuw deel van een langlopende reeks waarin ik mezelf een weg moet hakken door horden fantasiewezens in een wereld geïnspireerd op Noorse mythologie.” Meestal blijf je dan wel even op je honger zitten, met je nicheverlangens in een wereld van jaarlijkse ‘FIFA’s’ en andere ‘Call of Duty’s’. Maar kijk: soms gebeurt het dat je op amper een maandje tijd niet één, maar twee zulke titels op je bord krijgt. Want terwijl zowat iedere PlayStation-bezitter reikhalzend uitkijkt naar ‘God of War: Ragnarok’, is hier plots ‘Valkyrie Elysium’ om het wachten wat te verzachten.

Toegegeven, de ‘Valkyrie’-games zijn misschien wel wat meer obscuur dan de blockbusterfranchise die ‘God of War’ door de jaren geworden is. ‘Valkyrie Profile’, het eerste deel dat in 1999 werd uitgebracht voor de originele PlayStation, konden we in onze contreien zelfs pas spelen in 2007 toen het naar de PSP werd overgezet als ‘Valkyrie Profile Lenneth’. Er verschenen daarna nog twee delen, respectievelijk op de PlayStation 2 en de Nintendo DS, maar na een pijnlijk mislukte poging om op de kar van smartphonegaming te springen leek het lot van ‘Valkyrie Profile’ bezegeld. Tot nu dus, want ‘Elysium’ slaagt er grotendeels in om een dood gewaande titel nieuw, fris leven in te blazen.

Volledig scherm Valkyrie Elysium © Square Enix

Vernieuwing

Wie de oudere games ooit gespeeld heeft, weet dat elk vervolg een nieuwe twist gaf aan de klassieke RPG-gameplay. De eerste ‘Valkyrie Profile’ was nog een traditionele 2D-JRPG met turn-based gevechten, in deel twee verkende je de wereld nog steeds in 2D maar het vechtsysteem werd een pak dynamischer met 3D graphics en op de DS werd alles plots omgegooid naar een puur tactische speelstijl. ‘Elysium’ behoudt veel van de elementen die je van een rollenspel verwacht, maar zet dit keer volledig in op snelle actie in volledige 3D-omgevingen.

Volledig scherm © Square Enix

Noorse mythes

Het verhaal speelt zich net zoals de vorige delen af tegen de achtergrond van Noorse mythes over Ragnarök, de wolf Fenrir en uiteraard de goden. In een poging om de apocalyps af te wenden, creëert oppergod Odin een nieuw soort wezens die hij Valkyries noemt en die de taak hebben om te achterhalen waarom de wereld nu eigenlijk aan het vergaan is. Gaandeweg ontrafel je als één van die Valkyries, Maria genaamd, wat er aan het handje is en of Ragnarök nog kan worden tegengehouden. Al bij al een vrij dunne plot, maar de Engelse voice-acting is ook niet meteen zo briljant dat er echt meer verhaal nodig was. Speel het spel dus zeker met de originele Japanse stemmen, ook al omdat de monden van de personages dan tenminste toch al niet meer schijnbaar willekeurig open en dicht klepperen als ze iets zeggen.

Volledig scherm © Square Enix

Actie

Qua gameplay trekt ‘Valkyrie Elysium’ zoals gezegd volop de kaart van de actie en het is hier dat het spel ook echt uitblinkt. De gevechten zijn snel en vloeiend en je beschikt over heel wat verschillende aanvallen. In het begin word je weliswaar wat overdonderd door de uitgebreide tutorial maar zodra je echt aan het spel begint, rijg je al gauw flitsende zwaardcombo’s en diverse magische aanvallen aan elkaar tot een vernietigend geheel. Het unieke element dat ‘Valkyrie Elysium’ toevoegt aan de vertrouwde actie-mix, zijn de zogenaamde einherjar die je kan oproepen om je bij te staan tijdens pittigere uitdagingen.

In de Noorse mythologie waren die einherjar gesneuvelde Vikings die in Valhalla werden getraind om ten strijde te trekken tijdens Ragnarök en dat is precies wat ze in hier ook zijn. Je ontmoet tijdens je omzwervingen namelijk verschillende van die verloren zielen die je kan inlijven en eender wanneer kan oproepen om mee te vechten. Elk van die krijgers heeft bovendien een specifiek element waarmee hij aanvalt, waardoor het ook een belangrijk strategisch voordeel oplevert om doordacht de juiste einherjar in te zetten tegen de vijanden die net extra kwetsbaar zijn voor hun aanvallen.

Volledig scherm © Square Enix

Het oog wil ook wat

Zo goed als het vechtsysteem is, zo teleurstellend zijn jammer genoeg ook de graphics die hier tentoon gespreid worden. Op geen enkel moment krijg je de indruk dat je met een gloednieuw spel aan de slag bent, want grafisch zou dit in de vroegste begindagen van de PlayStation 4 misschien nog net indrukwekkend geweest zijn. Het helpt ook niet dat de levels er allemaal even leeg en saai uitzien, met amper nevenpersonages en weinig gevarieerde omgevingen. Niet elk spel kan of moet je nieuwe console tot het uiterste duwen natuurlijk, maar van een spel dat aan de volle prijs in de rekken ligt, zou je toch mogen verwachten dat het er niet uitziet als een budgettitel.

Volledig scherm © Square Enix

Besluit

Is ‘Valkyrie Elysium’ een geslaagde comeback te noemen? Dat hangt af van je verwachtingen. Maakt het verhaal je niet zoveel uit maar wil je vooral met een diep uitgewerkt vechtsysteem aan de slag gaan? Dan ga je je zeker 20 uur goed amuseren met deze game. Had je meer gehoopt op een terugkeer naar de oorspronkelijke games, dan wacht je beter nog even tot eind december, wanneer de remaster van ‘Valkyrie Profile Lenneth’ uitkomt.

Volledig scherm © Square Enix

Bekijk ook: