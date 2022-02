Uitschakeling KV Mechelen Esports en verrassend verlies voor KRC Genk

EsportsNa vijf speelweken hebben we onze eerste mathematische uitschakeling in de Elite Series. KV Mechelen Esports mag na een magere start de biezen pakken en verlaat de Elite Series met slechts eenmaal winst te boeken. De wederopstanding van mCon LG UltraGear bezorgde KRC Genk Esports heel wat kopzorgen waar Sector One gretig gebruik van maakte.

Geen KVM in de play-offs

Het team dat vorig jaar nagenoeg bijna alles wist te winnen in de Belgian League vindt zich vroegtijdig aan de uitgang van de Elite Series. Het leed verlies tegen Echo Zulu en gaf zo hun eigen lot uit handen. Iets later op de avond won mCon LG UltraGear hun match waardoor KVM niet meer kan bijbenen in aantal winsten. Na een trage start aan het seizoen kwam het team gewoonweg niet op gang. Individueel sterke spelers bleek het toch te moeilijk om een team te vormen. De volgende speelweken speelt het team vooral om hun eer te redden en eventueel spoiler te spelen voor andere teams door nog wat winsten af te snoepen.

De ene zijn dood is de andere zijn brood

Na de mathematische eliminatie van KV Mechelen Esports valt er ook goed nieuws te melden, want Sector One gaat voor het eerste 2-0 in een week en vindt zo aansluiting bij LowLandLions. Het team lijkt eindelijk hun identiteit gevonden te hebben en speelde zowel KVM als GENK, de huidige nummer één, buiten verband. Dat ging tegen heel wat verwachtingen in en met die welverdiende winst weet Sector One de hoge verwachtingen van in het begin van het seizoen eindelijk in te lossen.

Jaar van de olifant?

Niet alleen Sector One wist deze week enkel te winnen, ook Echo Zulu maakte korte metten met hun tegenstand. Onder leiding van jungler Sjakal lijkt niemand dit team tot stilstand te kunnen brengen. Zelfs wanneer het spel vertraagt en het tempo weg is, weet Sjakal dat altijd op te voeren aan de kant van Echo Zulu. Na een sterke start lijkt het team nog steeds te evolueren en een betere vorm van zichzelf te worden week in week uit. Zo komt Echo Zulu op een gedeelde eerste plek met KRC Genk Esports die hun zwaarste week van het seizoen tot nu toe lijkt te hebben.

Bikkelharde strijd

In het midden van de standings komt het nu aan op elke wedstrijd die gespeeld wordt. Nu SozPurefect volledig geïntegreerd is als nieuwe support van mCon lijkt het team gesterkt. Hun directe concurrent ION SQUAD had dan wat meer moeite deze week en ging ten onder aan een Team 7AM dat ook stilletjes aan bezig is aan hun opmars in de standings. De komende paar weken zullen de eerste plaatsen in de play-offs vastgelegd worden en alle teams beginnen de druk te voelen. De competitie spannend noemen is een understatement. De Benelux heeft nog nooit zo’n gelijk opgaande weg naar de play-offs meegemaakt en alles kan nog gebeuren, behalve dan voor KV Mechelen Esports.

