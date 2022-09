‘Train Life: A Railway Simulator’ is (alleen) een aanrader voor treinliefhebbers of fans van extreem lange tutorials

gamereviewWe hebben in dit land verschillende nationale sporten. Voetbal, bijvoorbeeld. Wielrennen, al dan niet in een veld. En uiteraard het dagelijkse BK klagen over het openbaar vervoer.

Voor de liefhebbers van die eerste twee waren er al meer dan genoeg digitale versies voorhanden, maar nu kunnen de beoefenaars van dat derde tijdverdrijf eindelijk ook bewijzen dat het zelf beter kunnen. In ‘Train Life: A Railway Simulator’ - de titel doet meteen al vermoeden hoe flitsend dit spel gaat worden - is het namelijk aan de speler om niet enkel met de treintjes te rijden, maar daarnaast ook een succesvol vervoersbedrijf te runnen.

Vooraleer je daar echter aan kan beginnen, moet je natuurlijk leren hoe zo’n trein zich laat besturen. Vooruit, achteruit, gas geven en remmen, zou je denken. Bondig samengevat komt het daar ook op neer, maar om een of andere reden heb je daar bij een virtuele locomotief een tutorial van twee uur voor nodig om de elfendertig knoppencombinaties uit te leggen. Hier merk je dan ook meteen dat dit soort games toch net iets vlotter speelt met een toetsenbord en muis dan op een console met een controller. Elke knop heeft een specifieke functie en vaak nog een tweede of derde wanneer je er meerdere samen indrukt, en op een bepaald moment ga je jezelf toch afvragen of het aansteken van een paar koplampen dat carpaaltunnelsyndroom waard is.

Volledig scherm © Nacon

Antwerpen Centraal

‘Train Life’ is van Poolse makelij waardoor je, eens je eindelijk aan het bollen bent, enkel over Europese sporen rijdt. Ervaren treinreizigers kunnen zo hun hartje ophalen met ritjes naar bijvoorbeeld Berlin Hauptbahnhof of ons eigenste Antwerpen Centraal. Eén van de vele stations wordt ook meteen de basis van je bedrijf, en dus van het tweede luik van het spel. Als manager is het aan jou om ervoor te zorgen dat de treinen op tijd blijven rijden, het personeel betaald wordt en de passagiers tevreden blijven. Rekening houden met alle factoren die het spel op je afgooit en de vele menuschermen vol informatie doorploegen, kan behoorlijk stresserend zijn. Gelukkig biedt het spel voor de minder ervaren sim-enthousiasteling heel wat mogelijkheden om de moeilijkheidsgraad aan te passen om alles wat relaxter te maken.

Volledig scherm © Nacon

Qua diepgang moet ‘Train Life’ dus zeker niet onderdoen voor andere simgames. Maar net zoals bij veel van die andere games, gaat die diepgang ook hier ten koste van de audiovisuele kant. Op grafisch gebied valt vooral op hoe flets en weinig gedetailleerd veel van de omgevingen zijn. Op de treinen zelf is weinig aan te merken, maar de landschappen die je doorkruist zien er allesbehalve next-gen uit, en je passagiers lijken verdacht veel op kartonnen figuren. Bovendien wordt het spel regelmatig geplaagd door visuele bugs genre plots verschijnende gebouwen en bomen, zelfs op de krachtige nieuwe consoles. De muziek is quasi onbestaande muzak die gelukkig uitgezet kan worden. En hoe minder we over de irritante voice-overstem moeten zeggen, hoe beter.

Volledig scherm © Nacon

Gortdroog

We gaan er geen doekjes om winden: dit is absoluut geen spel voor iedereen, maar er is ongetwijfeld een publiek voor dit soort gortdroge simulaties. Treinliefhebbers, in de eerste plaats. Of fans van extreem lange tutorials. Voor die eerste groep is dit spel een aanrader, de tweede groep kan net zo goed gewoon een opleiding tot machinist of bedrijfsleider gaan volgen.

Volledig scherm © Nacon

Bekijk ook: