Topgame Halo Infinite krijgt gratis multiplayer: bekijk de trailer

Gameklassiker Age of Empires krijgt eindelijk vervolg op 28 oktober: bekijk trailer van deel 'IV'

17:19 Strategiegame Age of Empires IV verschijnt op 28 oktober. Eindelijk, want de game werd al aangekondigd in 2017. De game bevat naast de multiplayermodus ook vier uitgebreide verhalen die allemaal gebaseerd zijn op historische gebeurtenissen.