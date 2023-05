‘Tin Hearts’ overgiet ‘Lemmings’-gameplay met scheut magie en deugddoende rustige vastigheid

gamereviewWorden we nu écht oud? Of is ‘Tin Hearts’ zo’n goeie puzzelgame dat we hem nog aanraden ook? Waarschijnlijk allebei, want de rustige vastigheid van deze game raakt een gevoelige snaar. Met dank aan de vele uren die we ooit vergooiden aan ‘Lemmings’.

‘Tin Hearts’ verschijnt dinsdag voor pc, PlayStation 4/5, Xbox One en Series X/S. Sinds eind april is het ook beschikbaar voor de Switch, maar de roots zijn al enkele jaren ouder, toen het verscheen als VR-game. Dat merk je wel tijdens het eerstepersoonsperspectief van de game, die later ook nog een gerenoveerde versie krijgt voor de nieuwste VR-toestellen.

De insteek van het spel is heerlijk simpel: in prachtig gedetailleerd vormgegeven kamers van een huis moet je speelgoedsoldaatjes van punt A naar B leiden. Ze wandelen alleen maar rechtdoor, dus moet je hindernissen oprichten om ze in de juiste richting te sturen. In het begin zijn dat speelgoedblokjes, maar voordat je dat beu wordt, krijg je meer en meer mogelijkheden. Daar is echt heel erg goed over nagedacht, en die liefde en toewijding voel je. Tel daar nog eens een emotioneel achtergrondverhaal bij, en je hebt een prima game.

Volledig scherm © Renaissance

Liefde

We vernoemden ‘Lemmings’ al, die heerlijke klassieker waarin je een stel kleine groenharige wezentjes moet verhinderen in een afgrond te lopen - of erger. ‘Tin Hearts’ is veel liefdevoller en visueel ook compleet anders, maar de basis met de stoet wezens is wel hetzelfde. ‘Tin Hearts’ laat je wel veel harder nadenken, en die typische race tegen de klok van ‘Lemmings’ is hier ook afwezig.

In ‘Tin Hearts’ kan je de tijd stopzetten en terugspoelen, want na een paar gemakkelijke puzzels blijkt de game toch niet zo simpel als je misschien denkt. De makers gooien je best wel wat hersenbrekers voor de voeten, wat de game best wel intrigerend maakt en ook lonend wanneer je een oplossing vindt.

VR

Een klein puntje van kritiek heeft verband met de roots van het spel, want tijdens het verplaatsen van objecten merk je wel dat dit oorspronkelijk voor een VR-bril diende. Het verplaatsen van en neerzetten van blokjes en zo verloopt zo een tikje stroever dan nodig.

Kortom, ‘Tin Hearts’ is géén game voor adrenelinejunks, integendeel. Het spel biedt een oase van rust, en dat in combinatie met een lage instapdrempel én een aangename uitdaging. De game vindt het warm water niet opnieuw uit, maar serveert het wel met liefde - én in een fonkelend glas.

