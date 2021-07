Tijd voor play-offs! Bekijk hoogtepunten laatste speeldag Belgian League

De avond begon sterk met de twee voetbalorganisaties in de Belgian League, KVM Esports tegen KRC GENK Esports. Beide teams speelden naar hun sterktes. Voor KVM was dat vooral champions pakken die hen goed liggen en daarmee de game proberen over te nemen. Voor GENK was het dan weer volledig een teamcompositie opzetten rond hun botlaner Lunar en hem proberen de game over te laten nemen. Het was dus uiteindelijk het beter gecoördineerd teamspel van KVM dat hen de winst opleverde.

Vaarwel Starlan

Met de winst van Team 7AM vroeger op de avond stond Starlan Gaming Club voor een do or die-scenario. Het team moest winnen van Sector One om aanspraak te maken op die laatste plek in de play-offs. Dat lukte niet, ondanks dat de eerste twee grote gevechten van de game in het voordeel van Starlan gingen. Het was de beter shotcalling van Sector One die gewoonweg een stuk beter zat en zo wist het team snel nog een einde te maken aan de hoop van alle Starlan-fans.