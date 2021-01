The Innsmouth Case brengt Lovecraft-boek tot leven met luchtige (zwarte) humor

En toch zijn er maar weinig schrijvers wier oeuvre een eeuw na datum nog steeds horror in films, series en vooral videogames zo sterk beïnvloeden als HP Lovecraft. Elk jaar komen er wel een handvol spellen uit die rechtstreeks geënt zijn op ’s mans werk of er toch stevig wat inspiratie uit geput hebben. Titels als Bloodborne, Moons of Madness, The Sinking City, Call of the Sea en natuurlijk Call of Cthulhu zijn maar een paar recente voorbeelden van hoe de schrijfselen van Lovecraft de afgelopen jaren vertaald werden naar digitaal entertainment. En het ziet er niet naar uit dat deze trend snel zal stoppen, want ook in 2021 staan er met onder andere There is no Light en Underworld Dreams nog meer kosmische horrorgames op de agenda die zeker het volgen waard zijn. In tussentijd heeft de vijfkoppige Duitse indiestudio RobotPumpkin Games nog net op de valreep van 2020 hun debuut The Innsmouth Case op de Nintendo Switch losgelaten, een Lovecraft-game die het allemaal net even anders aanpakt.