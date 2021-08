‘The Ascent’ vindt het klassieke schietspel opnieuw uit

gamesVoordat firstpersonshooters als Call of Duty en Doom dominant werden, presenteerden schietspellen hun actie vanuit vogelperspectief, met je spelerpersonage dat letterlijk in het midden van de actie rende. Nieuwe Xbox-game The Ascent brengt dat vergeten genre van de ‘top-down shooter’ op een slimme manier terug.

Een van de videogameverrassingen van deze zomer, en potentieel zelfs dit hele jaar, komt van de Zweedse studio Neon Giant, een nieuwe tent opgericht door veteranen uit de bekende Far Cry-, Gears of War-, Wolfenstein- en Doom-reeksen. Dat laatste is erg goed te merken, want de actie van hun debuutgame The Ascent heeft diezelfde gejaagde kwaliteit als de shooters uit het zonet genoemde lijstje. Alleen is het geen firstpersonshooter, waarin je door de ogen van je hoofdpersonage kijkt, maar een zogeheten twin stick shooter: je ziet je personage als een poppetje in het midden van de actie, die in een isometrisch perspectief wordt gepresenteerd (de imaginaire ‘camera’ staat in vogelperspectief, maar een beetje zijdelings, op de actie).

Volledig scherm 'The Ascent' brengt je in een uitgesproken cyberpunk-achtige wereld. © Xbox

Het is een spellengenre dat de afgelopen jaren nog weleens opdook, met titels als Enter the Gungeon, The Binding of Isaac en Geometry Wars. Die gebruikten ook de beide duimsticks voor richting en beweging, net als bij een andere moderne 3D-game. Maar de oorsprong van het genre is veel ouder: het gaat terug naar schietspelklassiekers als Commando (1985) en Smash TV (1990), uit een tijdperk toen de driedimensionale shooters van vandaag nog niet bestonden.

Volledig scherm Het schieten is rechttoe-rechtaan, met ongelimiteerde kogels, maar upgraden maakt je beter. © Xbox

Tactisch geval

The Ascent voegt echter een aantal extra dimensies toe aan dat prehistorische gameconcept. Om te beginnen: je omgeving is opgetrokken in knapperige 3D met haarscherpe graphics. Je loopt met één tot vier spelers door een relatief open cyberpunk-achtige wereld, waarin het faillissement van een futuristisch megabedrijf voor een machtsvacuüm zorgt in de stad. Dat betekent in de eerste plaats dat je niet constant tegenstanders loopt neer te maaien: voor een stuk is The Ascent een adventuregame, waarin je interacties aangaat met het decor. Maar je kunt evengoed een verkeerde straathoek zijn omgeslagen, en plotseling keihard onder vuur worden genomen.

Volledig scherm De stad waarin 'The Ascent' zich afspeelt is een bij momenten creepy creatie. © Xbox

Wanneer dat gebeurt, kun je je tegenstanders te lijf gaan met brute vuurkracht (je kogels geraken niet op), maar je moet het ook met een beetje tactisch inzicht aanvatten. Zo beschikt de game over een vlot dekkingssysteem, dat je toelaat om achter de vele decorstukken te schuilen voor kogelregens die op je gericht zijn. Ook zit er een lichtvoetig roleplaying-game-systeempje in, dat je toelaat om je wapens en je pantser te verbeteren. Het is verre van perfect (heel wat ‘loot’ die je opraapt van ontzielde tegenstanders is dubbel), maar het vult de frenetieke actie goed aan.

Volledig scherm De beste garantie voor pret: spelen met 4 spelers tegelijk. © Xbox

“The Ascent is een shooty shooty bang bang-game, want daar houden gamers van”, zegt Arcade Berg, medeoprichter van Neon Giant en designer van de game. “Maar hij vraagt ook wat inzicht. Je komt verder als je de spelomgeving goed inschat en in je voordeel gebruikt.”

Volledig scherm De 'Blade Runner'-vibe is nooit ver weg. © Xbox

Alwéér cyberpunk-invloeden

The Ascent brengt je in het soort cyberpunk-omgevingen die je vandaag wel vaker ziet opduiken in videogames: in het onvoldragen epos Cyberpunk 2077 bijvoorbeeld, maar ook in het relatief recente Cloudpunk en het weldra te verschijnen Gamedec. De futuristische omgeving laat de makers toe om, op de achtergrond van de fluitende projectielen, ook een verhaal te vertellen over hoe kapitalisme kan ontsporen en hoe technologie ons menszijn verandert. Maar dat zit mooi onder de nooit aflatende schietactie verscholen.

Volledig scherm Gevechten kunnen zomaar losbarsten op straat. © Xbox

“Het was belangrijk voor ons dat er een wereld bestaat die groter is dan wat de speler ziet op het scherm, en waarin alles klopt met wat hij ziet”, zegt Berg. “Als je een story guy bent, iemand die graag context heeft bij wat hij doet op het scherm, zul je na het spelen van The Ascent het gevoel hebben dat je een verhaal hebt doorlopen. Maar belangrijker om iedereen aan de gang te houden is de ‘loop’, het spelritme.”

The Ascent is uit voor Xbox en pc. De game zit ook in het Xbox Game Pass-abonnement.

Volledig scherm Er wordt ook een deftig verhaal verteld in 'The Ascent', zeggen de makers. Maar alleen voor wie dat echt wil. © Xbox

Bekijk ook: